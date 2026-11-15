Zugfahrt wird für junge Frau zur „Zitterpartie“

Ein schöner Konzertabend sollte es werden, dachte sich Jutta S., als sie am Dienstag nach Wien fuhr. Doch die Heimfahrt mit dem letzten Zug war für die Niederösterreicherin dann befremdlich: nach Mitternacht fast alleine im Abteil, keine Infos über die Weiterfahrt und ein sehr zorniger Lokführer ...
Um Parkplatzsorgen und Staus zu vermeiden, hatte Jutta S. für die An- und Abreise zum Bob Dylan Konzert in Wien bewusst den Zug gewählt. Der letzte um 0.04 Uhr ab Wien-Meidling sollte sie sicher nach Hause bringen.
Alleine im Zug und keine Info, wann der Zug weiterfährt
Doch kaum abgefahren, blieb der Zug auch schon wieder stehen. Erst nach mehr als 20 Minuten informierte der Schaffner die Fahrgäste über eine technische Störung. Die Weiterfahrt sei auf unbestimmte Zeit verzögert. „Ich dachte mir: Mist, komme ich überhaupt noch nach Hause?“, erzählt die Ternitzerin im Gespräch mit der „Krone“. Besonders unangenehm: Im Waggon saß sie mitten in der Nacht praktisch allein, nur ein fremder Mann war noch da. Von einem Zugbegleiter war nichts zu sehen, Informationen über die Weiterfahrt fehlten.
„Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Was passiert, wenn man in so einer Situation bedrängt oder angepöbelt wird?“, fragt sich Jutta S. Um 0.36 Uhr setzte sich der Zug schließlich wieder in Bewegung.
Notsprechstellen helfen – Zugpersonal geschult
Vonseiten der ÖBB heißt es dazu: „Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, besteht im Zug die Möglichkeit, die Notsprechstelle zu betätigen, wodurch man direkt mit dem Triebfahrzeugführer verbunden ist.“ Und: „Dieser kann auch – wenn es notwendig ist – direkt die Polizei verständigen.“ ÖBB-Personal werde im Rahmen ihrer Ausbildung auf solche Situationen vorbereitet.
Zorniger Lokführer – Grund unbekannt
Doch auch in Wiener Neustadt gab es noch eine irritierende Szene für Jutta S.: Offenbar wurde der Lokführer abgelöst. Dabei hörte die Passagierin einen Mann lautstark fluchen und die Tür zum Führerstand wütend zuknallen. „Ich denke, auch der Lokführer war verärgert über die Verspätung des Zuges“, mutmaßt Jutta S.
Erst gegen 1.15 Uhr, mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, erreichte sie endlich Ternitz. Ihr bitteres Fazit: „Das war das letzte Mal, dass ich in der Nacht mit dem Zug heimfahre!“
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