Zugfahrt wird für junge Frau zur „Zitterpartie“

Notsprechstellen helfen – Zugpersonal geschult

Vonseiten der ÖBB heißt es dazu: „Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, besteht im Zug die Möglichkeit, die Notsprechstelle zu betätigen, wodurch man direkt mit dem Triebfahrzeugführer verbunden ist.“ Und: „Dieser kann auch – wenn es notwendig ist – direkt die Polizei verständigen.“ ÖBB-Personal werde im Rahmen ihrer Ausbildung auf solche Situationen vorbereitet.

Zorniger Lokführer – Grund unbekannt

Doch auch in Wiener Neustadt gab es noch eine irritierende Szene für Jutta S.: Offenbar wurde der Lokführer abgelöst. Dabei hörte die Passagierin einen Mann lautstark fluchen und die Tür zum Führerstand wütend zuknallen. „Ich denke, auch der Lokführer war verärgert über die Verspätung des Zuges“, mutmaßt Jutta S.