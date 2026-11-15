Heidi Klum gönnt sich Schnitzel und Sachertorte

So sieht wahres Glück aus! Heidi Klum und Tom Kaulitz sind am Samstag in Wien gelandet und nutzten den freien Abend vor der großen Tokio-Hotel-Show am Sonntag für eine Genuss-Tour durch Wien. Schnitzel, Sachertorte und Co.: Das Topmodel und ihr Ehemann ließen keinen österreichischen Klassiker aus!
Auf Instagram hielt Heidi Klum ihren ersten Tag in Wien für ihre Fans fest. Und schnell wird klar, dass es vor allem die kulinarischen Highlights der Bundeshauptstadt sind, die die 53-Jährige und ihren Tom begeistern.
„Es hält, was es verspricht“
Denn nach der Landung in Wien gab es für die beiden einen echten Pflichttermin – nämlich einen Besuch bei Wiens wohl berühmtestem Schnitzel-Lokal, dem Figlmüller. „Und hier soll‘s wohl das beste Schnitzel geben“, schilderte Klum und zeigte die lange Schlange, die sich bereits vor dem Lokal gebildet hatte.
Auf Instagram hielt Heidi Klum ihre Schlemmer-Tour durch Wien fest. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:
Ob sich das Anstehen lohnt? Klum und Kaulitz schlemmten sich gleich mal durch die ganze Speisekarte, um das festzustellen. Da gab‘s Suppe mit Grießnockerl zur Vorspeise und natürlich ein Schnitzel zur Hauptspeise, dazu Erdäpfelsalat und Gurkensalat.
Ob es denn wirklich das beste Schnitzel war, das er jemals gegessen habe, wollte Heidi von Tom wissen. Und der muss nicht lange überlegen. „Ja“, antwortet er knapp. Aber auch Klum ist überzeugt: „Und es hält, was es verspricht“, verriet sie ihren Fans.
„Yummy, sieht das lecker aus“
Nach der Stärkung beim Figlmüller stand für die beiden ein Verdauungsspaziergang durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt auf dem Programm. Und auch dabei schien Heidi nur Augen für die zahlreichen Köstlichkeiten zu haben.
Von süßen Brezeln am Christkindlmarkt vor dem Stephansdom über lustige Zwetschken-, Lebkuchen- oder Marzipankrampusse: Heidi und Tom scheint bei diesem Anblick regelrecht das Wasser im Mund zusammenzulaufen. „Yummy, sieht das lecker aus“, schwärmte die 53-Jährige.
Sachertorte und ein Bad zum Abschluss
Ob sie sich ein süßes Andenken an Wien mitgenommen haben, das verriet Klum ihren Fans nicht. Zurück im Hotel ging‘s dafür einem weiteren Wiener Klassiker an den Kragen: der Sachertorte! „Hmmm, das duftet schon mal sehr, sehr gut“, schwärmte Klum beim Öffnen der Holzschachtel. Und ließ sich die süße Köstlichkeit gleich mal auf der Zunge zergehen.
Und weil so ein Schlemmer-Rundgang durch Wien auch irgendwie müde macht, gönnte sich Heidi Klum zum Abschluss ihres Tages noch ein gemütliches Bad und ein Beauty-Ritual – samt Gute-Nacht-Küsschen für ihre Fans. Und so viel scheint fix: Heidi und Tom haben ihren ersten Tag in Wien in vollen Zügen genossen!
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