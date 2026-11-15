Heidi Klum gönnt sich Schnitzel und Sachertorte

Sachertorte und ein Bad zum Abschluss

Ob sie sich ein süßes Andenken an Wien mitgenommen haben, das verriet Klum ihren Fans nicht. Zurück im Hotel ging‘s dafür einem weiteren Wiener Klassiker an den Kragen: der Sachertorte! „Hmmm, das duftet schon mal sehr, sehr gut“, schwärmte Klum beim Öffnen der Holzschachtel. Und ließ sich die süße Köstlichkeit gleich mal auf der Zunge zergehen.