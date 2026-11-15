„Erbärmliche Vorstellung!“ Portugiesen rechnen ab

„Das erste Spiel nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo endete auf die schlimmste Weise“, war auch bei „O Jogo“ der Frust deutlich zu spüren. Besonders hart ging „Record“ mit dem Team ins Gericht: „Die erbärmliche Vorstellung, die Portugal soeben in Braga abgeliefert hat, konnte nur in einer historischen 1:4-Niederlage enden. Ein neuer Tiefpunkt nach früheren Alpträumen.“