„Erbärmliche Vorstellung!“ Portugiesen rechnen ab

Gegen Dänemark hat Portugal in der Nations League die höchste Niederlage seit acht Jahren kassiert (1:4). Ein Abend, der im Zeichen von Fußballlegende Cristiano Ronaldo stehen sollte, endete mit Pfiffen und einer heftigen Abrechnung.
Die Klatsche gegen Dänemark ist auch die höchste Pflichtspielniederlage der Portugiesen in der Heimat. Dabei sollte an diesem Abend eigentlich der Abschied von Cristiano Ronaldo aus dem Nationalteam im Zentrum stehen und der Ausnahmekicker für seine beeindruckende Teamkarriere geehrt werden.
Während Fans und ehemalige Mitspieler mit einer Ehrung vor Anpfiff noch für Gänsehautstimmung sorgten, ließ der Auftritt der Akteure auf dem Rasen bald jegliche feierliche Stimmung vergessen. Das Team war gegen giftige Dänen hoffnungslos überfordert. Nach 75. Minuten lag man 0:4 hinten – Pfiffe waren zu hören, Fans verließen vorzeitig das Stadion.
„Von Dänemark gedemütigt“
Auch der Ehrentreffer durch Bernardo Silva in der Nachspielzeit konnte keinen Trost mehr spenden. Sogleich wurde schonungslos mit der Mannschaft abgerechnet. „Die Nationalmannschaft wird von Dänemark gedemütigt. Debakel in Braga im ersten Spiel der Ära nach Cristiano Ronaldo“, schreibt „A Bola“.
„Das erste Spiel nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo endete auf die schlimmste Weise“, war auch bei „O Jogo“ der Frust deutlich zu spüren. Besonders hart ging „Record“ mit dem Team ins Gericht: „Die erbärmliche Vorstellung, die Portugal soeben in Braga abgeliefert hat, konnte nur in einer historischen 1:4-Niederlage enden. Ein neuer Tiefpunkt nach früheren Alpträumen.“
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