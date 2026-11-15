Küberl-Hendl auf Hütte: So werden Alpen verramscht

Die Aufregung begann, als Projektbilder der US-Kette auf 2000 Metern in den Nobel-Skiorten Cortina und Madonna di Campiglio veröffentlicht wurden. KFC (Kentucky Fried Chicken) meint, ihr größter Abnehmer sei die junge Generation, auch „Gen-Z“ genannt. Man wolle Alternativen zu traditioneller Hüttenkost bieten. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: