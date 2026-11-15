Diese 20 Minuten Bewegung täglich zählen wirklich

Wir müssen nicht gleich Berge versetzen, um etwas zu verändern. Mit diesen 20 Minuten, in denen wir uns ganz bewusst Zeit für unseren Körper nehmen, bewegen wir schon richtig viel. Wir stärken unsere Muskeln, fördern unsere Beweglichkeit und starten mit einem super Gefühl in den Tag.