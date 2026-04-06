Was wurde eigentlich aus Greta Thunberg?

Der Aufstieg verlief mit atemberaubender Geschwindigkeit. Innerhalb eines Jahres sprach Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos, vor dem Europäischen Parlament und im September 2019 schließlich vor der UN-Generalversammlung in New York. Ihre wütende Rede, in der sie den politischen Eliten „How dare you!“ – „Wie könnt ihr es wagen?“ – entgegenschleuderte, ging um die Welt. Für Millionen junge Menschen wurde sie zum Symbol einer Generation, die ihre Zukunft bedroht sieht. Doch von Beginn an war Greta Thunberg mehr als nur eine Aktivistin.