Klimaprotest: Allein in Wien 10.000 auf der Straße

Protestzug wegen Budgetkürzungen an Unis

Erst am vergangenen Dienstag wurde Wien zum Schauplatz eines Protestzuges, der den Ring mehrere Stunden lahmlegte. Dieses Mal ging es aber nicht ums Klima, sondern um die Zukunft der Universitäten: Rund 6000 Teilnehmer demonstrierten unter dem Motto „Was passiert, wenn den Unis das Geld fehlt“ gegen Budgetkürzungen.