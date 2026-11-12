Schockaussage: „Geht den Kindern besser ohne sie“

David O. liefert in seinem Mordprozess in Wiener Neustadt (NÖ) eine verstörende Aussage nach der anderen. Dabei war er es, der am 47-Jährigen am Ostersonntag seine Ex-Frau mit drei Schüssen und 40 Schraubenzieherstichen getötet hat – und vier Kindern die Mutter genommen hat. Nach Reue sucht man vergeblich.
Die Vögel zwitschern im Hintergrund des Anrufs bei der Polizei. „Ich möchte einen Mord in Sooß melden“, sagt David O. völlig ungerührt. „Meine Ex-Frau. Sie liegt eh da. Sie ist mit Gras bedeckt.“ Und auch bei seinem Prozess im Landesgericht Wiener Neustadt sagt der 47-Jährige mit einer beängstigenden Gleichgültigkeit: „Ja sicher hab‘ ich das gemacht.“
Bereits 2025: „Werde sie erschießen müssen“
Nach Reue sucht man bei dem 47-Jährigen vergebens. Dabei hat er seinen vier Kindern am Ostersonntag dieses Jahres auf bestialische Weise die Mutter genommen. Der Staatsanwalt zeichnet ein Bild der Ehe: „Er war mit seiner Frau 19 Jahre verheiratet. Es war nicht einfach. Erstmals im Jahr 2019 erhebt er die Hand gegen seine Frau.“
Maria O. (Name geändert) trennte sich, zog mit den vier gemeinsamen Kindern in ein kleines aber feines Einfamilienhaus in Sooß. „Der Angeklagte kann das nicht akzeptieren“, so der Staatsanwalt. Im Mai 2025 schreibt David O. seiner Schwester das erste Mal: „Ich werde sie erschießen müssen.“ Ein halbes Jahr später besorgte er sich illegal eine Pistole. „Er fasste den Entschluss, den Streitigkeiten ein für alle Mal ein Ende zu setzten“, klagt der Staatsanwalt an.
Er hat sie nicht einmal, er hat sie mehrfach getötet.
Staatsanwalt im Landesgericht Wiener Neustadt
Mit Osternestern und seiner geladenen Pistole kreuzte er am 5. April beim Haus von Maria auf. Die Kinder waren nicht zu Hause. „Er zieht die Waffe und feuerte dreimal auf seine Ehefrau.“ Das letzte Mal mitten ins Gesicht. Dann stach der Niederösterreicher unfassbare 40 Mal mit einem Schraubenzieher auf die vierfache Mutter ein – auf ihren Hinterkopf. „Er hat sie nicht einmal, er hat sie mehrfach getötet“, verdeutlicht der Staatsanwalt.
13-Jähriger musste Vater erwischen
David O. brachte die Leiche schließlich in den Garten, legte sie neben der Gartenhütte ab, bedeckte sie mit Grünschnitt – nur wenige Minuten bevor der 13-jährige Sohn nach Hause kam. Im Gerichtssaal werden Chat-Nachrichten zwischen ihm und seinem großen Bruder gezeigt: „Wo bist du? Bitte. Ich glaub‘ Papa hat Mama getötet.“
„Sie hat nicht aufgehört zu labern“
Völlig emotionslos spricht der 47-Jährige über die Tat, beschreibt, wie er Maria an den Haaren aus dem Haus schleift. „Ich hab‘ das gemacht für meine Kinder, damit sie dieses Bild nicht haben.“ Völlig realitätsfremd verteufelt er die Frau, meint sie hätte die Kinder vernachlässigt, ihn immer nur geschimpft. „Sie hat nicht aufgehört zu labern.“ Die grausame Bluttat hätte er aus Notwehr begangen. „Unschuldig sitze ich da im Häfen seit sieben Monaten.“
Sie ist schuld. Es geht meinen Kindern ohne sie besser.
Mehr als verstörende Aussage des Angeklagten
Unbeschreiblich verstörend: „Ich hab‘ mich selber verteidigt. Sie ist schuld. Es geht meinen Kindern ohne sie besser.“ Die Realität: Es gab bereits mehr als eine einstweilige Verfügung gegen ihn durch Maria und drei der Kinder. In dem Einfamilienhaus war er unerwünscht.
Die zentrale Frage in diesem Prozess: Ist David O. zurechnungsfähig oder nicht? Drei psychiatrische Gutachten wurden erstellt. Das Ergebnis: Nicht ganz eindeutig! Das Verteidiger-Duo Manfred Arbacher-Stöger und Rudolf Mayer sind sicher: „Wir haben es mit einem unbehandelten, kranken Menschen zu tun.“ Diese Entscheidung liegt am Ende bei den Geschworenen.
Der 47-Jährige sitzt aber nicht alleine auf der Anklagebank. Neben ihm muss ein Bekannter von ihm Platz nehmen, der ihm die Pistole um 900 Euro verkauft haben soll. „Dir ist schon klar, dass ich damit meine Frau erschießen werde“, soll David O. zu dem 45-Jährigen gesagt haben. Dem war das laut Staatsanwaltschaft egal – ein Beitrag zum Mord. Verteidiger Mirsad Musliu beteuert die Unschuld seines Mandanten, der am zweiten Verhandlungstag am 17. November aussagen soll.
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