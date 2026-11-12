Schockaussage: „Geht den Kindern besser ohne sie“

„Sie hat nicht aufgehört zu labern“

Völlig emotionslos spricht der 47-Jährige über die Tat, beschreibt, wie er Maria an den Haaren aus dem Haus schleift. „Ich hab‘ das gemacht für meine Kinder, damit sie dieses Bild nicht haben.“ Völlig realitätsfremd verteufelt er die Frau, meint sie hätte die Kinder vernachlässigt, ihn immer nur geschimpft. „Sie hat nicht aufgehört zu labern.“ Die grausame Bluttat hätte er aus Notwehr begangen. „Unschuldig sitze ich da im Häfen seit sieben Monaten.“