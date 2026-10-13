„Fridays For Future“ geht wieder auf die Straßen

Inzwischen sei der Klimawandel auch auf den Almen spürbar, etwa durch Wassermangel, erklärte die Tiroler Aktivistin Sofia Scherer. Für die Landwirtschaft will sie von der Politik „gezielte finanzielle Hilfe“ während der Trockenzeiten, aber ohne Gießkannenprinzip. „Bei solchen Dürreperioden, wie wir sie diesen Sommer erlebt haben, wächst das Gras nicht und die Heuernte fällt schlecht aus“, so die Aktivistin.