Angestellte war in Jenners Schrankraum gefangen

Erneut erhebt eine ehemalige Mitarbeiterin Vorwürfe gegen Kylie Jenner: Sie wirft der Unternehmerin unter anderem Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften und Diskriminierung vor. Besonders bizarr: Die Ex-Angestellte soll sogar einmal in Kylies Schrankraum eingesperrt gewesen sein.
Manche könnten sich Schlimmeres vorstellen, als in einem Kleiderschrank mit Luxustaschen und Luxuskleidern eingesperrt zu sein. Für eine ehemalige Mitarbeiterin von Kylie Jenner wurde diese Vorstellung jedoch zur unangenehmen Realität.
In Schrank eingesperrt
In ihrer Klage vom 5. November 2026 schildert Dinora Carolina Cabria Amaya unter anderem einen bizarren Vorfall während ihrer Tätigkeit in Kylies Haus. Sie habe damals auf Anweisung ihrer Vorgesetzten Jenners begehbaren Kleiderschrank betreten, der nur mit einem Passcode zu öffnen ist. Die Tür sei zugefallen, die Mitarbeiterin habe diese von innen nicht mehr öffnen können. Mehr als eine Stunde hätte die Mitarbeiterin im verschlossenen Raum ausharren müssen. Eine schreckliche Vorstellung!
Amaya habe damals ihre Vorgesetzte kontaktiert und um Hilfe gebeten. Diese habe den Zugangscode offenbar auch nicht gewusst und habe Amaya dazu noch ausgelacht: „Es ist niemand im Haus, der dich herauslassen könnte, und ich kann das Passwort niemand anderem geben – du musst einfach warten“, soll die Vorgesetzte gesagt haben.
Weitere Vorwürfe
Amaya wirft Jenner in ihrer Klage unter anderem Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften, Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen und eine unrechtmäßige Kündigung vor. Angeblich sei sie gekündigt worden, weil sie nachgefragt habe, warum eine andere Haushälterin Fahrtkosten erstattet bekommen habe und sie nicht.
Auch habe es Unfälle am Arbeitsplatz gegeben: Einmal sei in einer Lade ein Pfefferspray explodiert, woraufhin die Mitarbeiterin Probleme mit dem Auge gehabt hätte. Wenig später sei sie beim Reinigen der Hundehütte von einem Hund gebissen worden. Nach diesen Vorfällen habe sie keinerlei Hilfe vonseiten des Unternehmens bekommen.
Auch andere Ex-Mitarbeiter klagen
Amaya sei aber nicht die Einzige gewesen, die unangenehme Erfahrungen in Kylie Jenners Unternehmen machen musste. Innerhalb von sieben Monaten (zwischen April und November 2026) wurden insgesamt vier solcher Klagen in Los Angeles eingereicht. Eine andere ehemalige Mitarbeiterin warf Jenner Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens und ihres Einwanderungsstatus‘ vor. Angeblich habe man ihr verboten, Pausen einzulegen. Eine ehemalige Köchin erhob ebenfalls heftige Vorwürfe: Sie soll nach körperlich belastenden Schichten eine Fehlgeburt erlitten haben.
Laut „PageSix“ kündigte Kylies Anwalt an: „Wir lassen uns nicht einschüchtern. Deshalb werden wir diese unbegründeten Fälle energisch verteidigen und freuen uns darauf, unsere Seite der Geschichte darzulegen.“
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