Angestellte war in Jenners Schrankraum gefangen

Amaya habe damals ihre Vorgesetzte kontaktiert und um Hilfe gebeten. Diese habe den Zugangscode offenbar auch nicht gewusst und habe Amaya dazu noch ausgelacht: „Es ist niemand im Haus, der dich herauslassen könnte, und ich kann das Passwort niemand anderem geben – du musst einfach warten“, soll die Vorgesetzte gesagt haben.

Weitere Vorwürfe

Amaya wirft Jenner in ihrer Klage unter anderem Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorschriften, Diskriminierung, Vergeltungsmaßnahmen und eine unrechtmäßige Kündigung vor. Angeblich sei sie gekündigt worden, weil sie nachgefragt habe, warum eine andere Haushälterin Fahrtkosten erstattet bekommen habe und sie nicht.