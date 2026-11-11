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Österreichs Männer gewannen auch zweites EM-Match

Sport-Mix
11.11.2026 16:28
Österreichs Lacrosse-Männerteam gewann auch das zweite EM-Match.
Österreichs Lacrosse-Männerteam gewann auch das zweite EM-Match.(Bild: APA/MAREK STOR / SHUTTERLAX.COM)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das österreichische Lacrosse-Team der Männer hat seine ersten beiden Spiele bei der EM in Salou in Spanien gewonnen. 

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Am Tag nach dem 21:13-Sieg gegen Kroatien gab es am Mittwoch bei dem auch als Olympia-Qualifikationsturnier dienenden Titelkampf einen 21:12-Erfolg gegen Frankreich.

Am Donnerstagnachmittag geht es in Gruppe C gegen Israel, Freitagmittag gegen Irland und Samstagvormittag gegen Norwegen.

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