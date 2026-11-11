Nach Gassi-Runde in der Nacht mit Messer bedroht

Nach ihren Angaben beseitigten die Eltern des Mannes die Spuren an der Bücherzelle. Weil sie zudem von früheren Vorfällen erfahren habe – beispielsweise dass er bereits am Spielplatz Jugendliche mit einem Messer bedroht hatte – möchte Weiss andere sensibilisieren: „Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn ich nichts gesagt hätte und dann wieder etwas passiert.“