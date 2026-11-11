Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horrornacht für Frau

Nach Gassi-Runde in der Nacht mit Messer bedroht

Niederösterreich
11.11.2026 17:19
Reifen zerstochen und in Bücherbox randaliert – zum Glück saß Elli Weiss bereits in ihrem Auto, ...
Reifen zerstochen und in Bücherbox randaliert – zum Glück saß Elli Weiss bereits in ihrem Auto, als ein 33-jähriger Mann mit einem Messer auf sie zustürmte.(Bild: privat)
Porträt von Doris Seebacher
Porträt von Thomas Werth
Von Doris Seebacher und Thomas Werth

Eine Schreckensnacht erlebte Elisabeth Weiss letzten Dienstag. Gerade hatte die Betreiberin einer Fledermausrettungsstation ihre drei Hunde nach einem Spaziergang ins Auto geladen, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie zustürmte. Nur Sekunden später stach er wie wild auf ihre Autoreifen ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die drei Hunde waren bereits im Auto verfrachtet, Elisabeth Weiss wollte nur noch nach Hause. Doch dann lief ein Mann wie irr auf ihren Wagen zu. Was die 46-Jährige Dienstagfrüh in Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt erlebte, erinnert an einen Horrorfilm.

„Er fixierte mich mit völlig starrem Blick“, erzählt die Frau. Verängstigt verriegelte sie sofort die Autotüren. Der Angreifer lief daraufhin zum Hinterreifen und stach auf diesen wild ein. Danach verwüstete er laut Weiss eine Bücherzelle und warf Bücher auf ihr Auto und auf die Straße. Schließlich zeigte er ihr ein Messer und deutete Stichbewegungen in ihre Richtung an, ehe er auf einem nahegelegenen Grundstück verschwand.

Elli Weiss, die Betreiberin der Fledermausrettungsstation in Theresienfeld, mit ihren Hunden. ...
Elli Weiss, die Betreiberin der Fledermausrettungsstation in Theresienfeld, mit ihren Hunden. „Nicht auszudenken, wenn der Angreifer mich oder eines der Tiere erwischt hätte“. so Weiss.(Bild: Doris Seebacher)

Polizei konnte 33-Jährigen festnehmen
Weiss wählte den Notruf und verständigte ihren Mann, der zu Hilfe eilte. Kurz darauf griff die Polizei einen 33-Jährigen auf. Drei Messer wurden sichergestellt. Eines erkannte Weiss wieder. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe und befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt.

Die Begegnung beschäftigt die Betreiberin einer Fledermausrettungsstation weiter. „Was wäre passiert, wenn ich nur eine Minute später ins Auto gestiegen wäre?“, fragt sie sich.

Nach ihren Angaben beseitigten die Eltern des Mannes die Spuren an der Bücherzelle. Weil sie zudem von früheren Vorfällen erfahren habe – beispielsweise dass er bereits am Spielplatz Jugendliche mit einem Messer bedroht hatte – möchte Weiss andere sensibilisieren: „Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn ich nichts gesagt hätte und dann wieder etwas passiert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
11.11.2026 17:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
151.894 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
115.791 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.667 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1100 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
839 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
821 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf