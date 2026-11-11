Nach Gassi-Runde in der Nacht mit Messer bedroht

Eine Schreckensnacht erlebte Elisabeth Weiss letzten Dienstag. Gerade hatte die Betreiberin einer Fledermausrettungsstation ihre drei Hunde nach einem Spaziergang ins Auto geladen, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie zustürmte. Nur Sekunden später stach er wie wild auf ihre Autoreifen ein.
Die drei Hunde waren bereits im Auto verfrachtet, Elisabeth Weiss wollte nur noch nach Hause. Doch dann lief ein Mann wie irr auf ihren Wagen zu. Was die 46-Jährige Dienstagfrüh in Theresienfeld im Bezirk Wiener Neustadt erlebte, erinnert an einen Horrorfilm.
„Er fixierte mich mit völlig starrem Blick“, erzählt die Frau. Verängstigt verriegelte sie sofort die Autotüren. Der Angreifer lief daraufhin zum Hinterreifen und stach auf diesen wild ein. Danach verwüstete er laut Weiss eine Bücherzelle und warf Bücher auf ihr Auto und auf die Straße. Schließlich zeigte er ihr ein Messer und deutete Stichbewegungen in ihre Richtung an, ehe er auf einem nahegelegenen Grundstück verschwand.
Polizei konnte 33-Jährigen festnehmen
Weiss wählte den Notruf und verständigte ihren Mann, der zu Hilfe eilte. Kurz darauf griff die Polizei einen 33-Jährigen auf. Drei Messer wurden sichergestellt. Eines erkannte Weiss wieder. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe und befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt.
Die Begegnung beschäftigt die Betreiberin einer Fledermausrettungsstation weiter. „Was wäre passiert, wenn ich nur eine Minute später ins Auto gestiegen wäre?“, fragt sie sich.
Nach ihren Angaben beseitigten die Eltern des Mannes die Spuren an der Bücherzelle. Weil sie zudem von früheren Vorfällen erfahren habe – beispielsweise dass er bereits am Spielplatz Jugendliche mit einem Messer bedroht hatte – möchte Weiss andere sensibilisieren: „Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn ich nichts gesagt hätte und dann wieder etwas passiert.“
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