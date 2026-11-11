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Nach Studienschock

So sollen Kinder wieder Lesen und Schreiben lernen

Innenpolitik
11.11.2026 16:30
Zu lange Handyzeiten schaden den Kindern
Zu lange Handyzeiten schaden den Kindern(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Nur ein Viertel der Schüler erreicht die Lernziele in Deutsch und Mathe – die alarmierenden Ergebnisse der jüngsten Bildungsstudie lassen die Köpfe im Bildungsministerium rauchen. Wie sollen unsere Kinder wieder Lesen und Rechnen lernen? Die „Krone“ hat bei Bildungsminister Christoph Wiederkehr nachgefragt.

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„Die Ergebnisse der iKMPlus Testungen sind besorgniserregend – aber keine Überraschung. Ich habe bereits in meiner Zeit als Wiener Bildungsstadtrat immer wieder auf die großen Herausforderungen hingewiesen, vor denen wir stehen.“ Der Minister macht drei Faktoren, die für diese Entwicklungen verantwortlich sind, aus:

  1. Zum einen die zu frühe und zu lange Bildschirmzeit von Kindern und Jugendlichen. Das senkt die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.
  2. Zweitens haben wir durch Corona und die Schulschließungen noch Nachwirkungen
  3. Der dritte Faktor ist die zu hohe Migration von eher bildungsfernen Schichten.
Die Infografik zeigt Bildungsstandards in der Mittelschule und AHS in Österreich. 40 % der Schülerinnen und Schüler erreichen die Standards in Mathematik, 41 % in Deutsch (Lesen). Kinder mit Deutsch als Erstsprache erreichen zu 33 % beide Standards, ohne Deutsch als Erstsprache nur zu 12 %. Je höher die sozioökonomische Ausgangslage der Schule, desto mehr erreichen die Bildungsstandards; in der höchsten Kategorie sind es rund 60 %. Quelle: BMB/IQS.

„Die Ergebnisse sind aber für mich ein klarer Auftrag – mein Ziel ist es, dass kein Jugendlicher die Schule verlässt, ohne sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen zu können. Dafür haben wir bereits in den vergangenen 1,5 Jahren viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie der Fokus auf die Deutschförderung, die Einführung des Chancenbonus, die verpflichtende Sommerschule oder des Ausbaus der Leseförderung.“

Nachsitzen
Maßnahmen an den Schulen 

Einführung des Chancenbonus
Österreichweit werden 400 Schulen mit den größten Herausforderungen (durch die Statistik Austria analysiert auf Basis Bildungshintergrund der Eltern/Erziehungsberechtigten, Einkommen und Erstsprache) mit zusätzlichen 65 Millionen Euro bzw. 800 zusätzlichen Vollzeitstellen gefördert.

Diese Schulen entscheiden autonom, ob zusätzliche Pädagogen, Psychologen oder Schulsozialarbeiter eingestellt werden.

Verpflichtende Sommerschule
Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, müssen verpflichtend die Sommerschule besuchen.

Anmeldungen für die Sommerschule 2026: Insgesamt rund 58.600 Schüler, davon 15.800 verpflichtet, 42.800 freiwillig (2025: rund 41.000).

Verdoppelung der Kräfte, Neugestaltung für Deutschförderung
Österreichweit über 1300 Planstellen für die Deutschförderung zur Verfügung. Schulen können zudem autonom entscheiden, ob sie Deutschförderung in separaten Klassen und integrativ im Regelunterricht durchführen.

Ausbau der Leseförderung
Das Bildungsministerium stellt zusätzliche 120.000 Euro für den Ausbau der Lesepatenschaften zur Verfügung. Damit werden österreichweit 14 Organisationen gefördert, die ehrenamtliche Lesepaten ausbilden, begleiten und vernetzen. Bereits mehr als 4600 Freiwillige engagieren sich österreichweit in Schulen, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen, um Kindern durch individuelle Betreuung zusätzliche Lesezeit zu ermöglichen und ihre Leseflüssigkeit, ihr Leseverständnis und ihre Lesefreude zu stärken.

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