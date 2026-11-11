So sollen Kinder wieder Lesen und Schreiben lernen

Die Infografik zeigt Bildungsstandards in der Mittelschule und AHS in Österreich. 40 % der Schülerinnen und Schüler erreichen die Standards in Mathematik, 41 % in Deutsch (Lesen). Kinder mit Deutsch als Erstsprache erreichen zu 33 % beide Standards, ohne Deutsch als Erstsprache nur zu 12 %. Je höher die sozioökonomische Ausgangslage der Schule, desto mehr erreichen die Bildungsstandards; in der höchsten Kategorie sind es rund 60 %. Quelle: BMB/IQS.