So sollen Kinder wieder Lesen und Schreiben lernen

Nur ein Viertel der Schüler erreicht die Lernziele in Deutsch und Mathe – die alarmierenden Ergebnisse der jüngsten Bildungsstudie lassen die Köpfe im Bildungsministerium rauchen. Wie sollen unsere Kinder wieder Lesen und Rechnen lernen? Die „Krone“ hat bei Bildungsminister Christoph Wiederkehr nachgefragt.
„Die Ergebnisse der iKMPlus Testungen sind besorgniserregend – aber keine Überraschung. Ich habe bereits in meiner Zeit als Wiener Bildungsstadtrat immer wieder auf die großen Herausforderungen hingewiesen, vor denen wir stehen.“ Der Minister macht drei Faktoren, die für diese Entwicklungen verantwortlich sind, aus:
„Die Ergebnisse sind aber für mich ein klarer Auftrag – mein Ziel ist es, dass kein Jugendlicher die Schule verlässt, ohne sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen zu können. Dafür haben wir bereits in den vergangenen 1,5 Jahren viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie der Fokus auf die Deutschförderung, die Einführung des Chancenbonus, die verpflichtende Sommerschule oder des Ausbaus der Leseförderung.“
Einführung des Chancenbonus
Österreichweit werden 400 Schulen mit den größten Herausforderungen (durch die Statistik Austria analysiert auf Basis Bildungshintergrund der Eltern/Erziehungsberechtigten, Einkommen und Erstsprache) mit zusätzlichen 65 Millionen Euro bzw. 800 zusätzlichen Vollzeitstellen gefördert.
Diese Schulen entscheiden autonom, ob zusätzliche Pädagogen, Psychologen oder Schulsozialarbeiter eingestellt werden.
Verpflichtende Sommerschule
Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, müssen verpflichtend die Sommerschule besuchen.
Anmeldungen für die Sommerschule 2026: Insgesamt rund 58.600 Schüler, davon 15.800 verpflichtet, 42.800 freiwillig (2025: rund 41.000).
Verdoppelung der Kräfte, Neugestaltung für Deutschförderung
Österreichweit über 1300 Planstellen für die Deutschförderung zur Verfügung. Schulen können zudem autonom entscheiden, ob sie Deutschförderung in separaten Klassen und integrativ im Regelunterricht durchführen.
Ausbau der Leseförderung
Das Bildungsministerium stellt zusätzliche 120.000 Euro für den Ausbau der Lesepatenschaften zur Verfügung. Damit werden österreichweit 14 Organisationen gefördert, die ehrenamtliche Lesepaten ausbilden, begleiten und vernetzen. Bereits mehr als 4600 Freiwillige engagieren sich österreichweit in Schulen, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen, um Kindern durch individuelle Betreuung zusätzliche Lesezeit zu ermöglichen und ihre Leseflüssigkeit, ihr Leseverständnis und ihre Lesefreude zu stärken.
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