Sport-Investment? Nicht immer ein Volltreffer!

Als erster österreichischer Fußballverein brachte Rapid kürzlich eine Anleihe auf den Markt. Mit Erfolg, nach zehn Tagen war bereits das Emissionsvolumen von knapp zwei Millionen Euro erreicht. Sport-Investments bieten Fans interessante Chancen, am Lieblingsklub zu partizipieren – doch nicht alle Geldanlagen sind Volltreffer ...