Sport-Investment? Nicht immer ein Volltreffer!

Als erster österreichischer Fußballverein brachte Rapid kürzlich eine Anleihe auf den Markt. Mit Erfolg, nach zehn Tagen war bereits das Emissionsvolumen von knapp zwei Millionen Euro erreicht. Sport-Investments bieten Fans interessante Chancen, am Lieblingsklub zu partizipieren – doch nicht alle Geldanlagen sind Volltreffer ...
Mit der „Rapid Anleihe 2026/30“ setzten die Hütteldorfer den nächsten Schritt hinsichtlich Anlagemöglichkeiten für Fans. Zuvor hatte man mit „Rapid InvesTOR“ bereits erfolgreiche, millionenschwere Crowdinvestings auf Schiene gebracht. Der jetzige Anleihen-Erlös soll in den Frauen- und Mädchenfußball bzw. in die Talenteentwicklung des Klubs fließen.
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