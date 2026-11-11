Gerhard Hanke nun offiziell CEO von Wienerberger

Hanke verfügt laut Wienerberger über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Konzern – in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als Finanzvorstand (CFO), seit März 2025 als Leiter des operativen Geschäfts (COO) Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig.