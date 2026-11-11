Gerhard Hanke nun offiziell CEO von Wienerberger

Nach dem Rückzug von Vorgänger Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen ist dessen bisheriger Interimsnachfolger Gerhard Hanke als CEO beim börsennotierten Wienerberger-Konzern per 11. November fix als Vorstandschef bestellt worden. Das teilte Wienerberger am Mittwoch nach einem entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrates mit.
Damit sei ein „strukturierter Nachfolgeprozess abgeschlossen, in dem eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft wurden“, so das Baustoff-Unternehmen in einer Mitteilung.
Hanke verfügt laut Wienerberger über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Konzern – in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als Finanzvorstand (CFO), seit März 2025 als Leiter des operativen Geschäfts (COO) Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig.
Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam von Wienerberger verteilt, teilte die Firma weiter mit. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert. Am Donnerstag (12.11.) stehen die Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal an.
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