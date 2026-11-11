Måneskin planen Comeback beim Coachella-Festival

Gerüchte über Auftritt beim Sanremo-Festival

Unterdessen gibt es in Italien Spekulationen über einen möglichen gemeinsamen Auftritt beim Sanremo-Festival im kommenden Februar. Der neue künstlerische Leiter Stefano De Martino hatte mehrfach erklärt, Måneskin seien auf der Bühne des traditionsreichen Musikfestivals jederzeit willkommen, sollten sie wieder als Band zusammenkommen.