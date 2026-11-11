Måneskin planen Comeback beim Coachella-Festival

Måneskin stehen bald wieder gemeinsam auf der Bühne – nach über zwei Jahren Pause! Die italienische Rockband ist im Programm des Coachella-Festivals 2027 angekündigt, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Line-up hervorging.
Die römische Band soll am 10. und 17. April im Empire Polo Club in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien spielen. Es wäre das erste gemeinsame Konzert seit der 2024 angekündigten Pause.
Musiker gingen eigenen Projekten nach
Damals hatten die Musiker betont, dass es sich nicht um eine Auflösung der Band handle. Stattdessen widmeten sich Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi und Ethan Torchio zunächst eigenen musikalischen Projekten.
Bereits 2022 waren Måneskin beim Coachella-Festival aufgetreten. Damals präsentierten sie auch ihren internationalen Erfolg „Zitti e buoni“, mit dem sie 2021 das Sanremo-Festival und anschließend den Eurovision Song Contest gewonnen hatten.
Gerüchte über Auftritt beim Sanremo-Festival
Unterdessen gibt es in Italien Spekulationen über einen möglichen gemeinsamen Auftritt beim Sanremo-Festival im kommenden Februar. Der neue künstlerische Leiter Stefano De Martino hatte mehrfach erklärt, Måneskin seien auf der Bühne des traditionsreichen Musikfestivals jederzeit willkommen, sollten sie wieder als Band zusammenkommen.
Die Gruppe aus Rom hatte 2017 mit ihrer Teilnahme an der Castingshow „X Factor“ in Italien Bekanntheit erlangt. Mit ihrem internationalen Durchbruch und dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 wurden Måneskin zu einer der erfolgreichsten italienischen Rockbands der vergangenen Jahre.
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