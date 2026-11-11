Männer angezündet: Polizei vermutet Aufnahmeritual

Feuerlöscher funktionierte nicht

In dem Video ist zu sehen, wie umstehende Personen versuchen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dieser scheint jedoch nicht zu funktionieren – Die „Krone“ sieht davon ab, die verstörenden Szenen zu zeigen. Zwei der jungen Männer seien medizinisch versorgt worden, erklärte die Universität. Sie hätten Verbrennungen zweiten und dritten Grades davongetragen.