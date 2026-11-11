US-Studentenverbindung
Männer angezündet: Polizei vermutet Aufnahmeritual
Zwei junge Männer rennen im Kreis, während ihre Kleidung in Flammen steht. Eine Studentenverbindung der Ohio State University steht unter Verdacht, die Studenten angezündet zu haben. Die Aktion könnte Teil eines brutalen Aufnahmerituals gewesen sein. Die Polizei ermittelt.
Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt die zwei Personen, deren Hosen in Flammen stehen. Sie ringen miteinander. Rund um die jungen Männer steht eine Gruppe an Zuschauern in Universitäts-Trikots.
Der Vorfall soll sich am Samstag in einem Viertel mit vielen Verbindungshäusern ereignet haben, in dem auch das große, vierstöckige Backsteinhaus von „Sigma Alpha Epsilon“ steht. Diese Verbindung steht unter Verdacht, für den Vorfall verantwortlich zu sein, wie CNN berichtet.
Feuerlöscher funktionierte nicht
In dem Video ist zu sehen, wie umstehende Personen versuchen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dieser scheint jedoch nicht zu funktionieren – Die „Krone“ sieht davon ab, die verstörenden Szenen zu zeigen. Zwei der jungen Männer seien medizinisch versorgt worden, erklärte die Universität. Sie hätten Verbrennungen zweiten und dritten Grades davongetragen.
„Tödlichste Studentenverbindung“
Bei „Sigma Alpha Epsilon“ soll es sich um die „tödlichste Studentenverbindung“ in den USA handeln. Zwischen 2006 und 2013 gab es demnach US-weit neun Todesfälle im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen und Aufnahmeritualen, wie „Bloomberg“ berichtete.
Die Studentenverbindung selbst gibt auf ihrer Website an, für die „Förderung höchster Standards in den Bereichen Freundschaft, Wissenschaft, Führungsqualitäten und Engagement“ zu stehen. Das gelte „für alle Mitglieder der College-Ortsgruppen und der Alumni-Vereinigung während ihrer gesamten Zeit in der Bruderschaft.“
Vergewaltigungsvorwürfe erschütterten US-Elite-Uni
US-Studentenverbindungen gerieten in der jüngsten Vergangenheit immer wieder unter Kritik. Besonders ein Fall an der New Yorker Elite-Uni Cornell sorgte für Entsetzen. Eine ehemalige Studentin wirft sieben Mitgliedern einer Studentenverbindung vor, sie im Oktober 2024 unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich verabreichten Drogen sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben.
Im Haus der Studentenverbindung „Alpha Epsilon Pi“ der University of Chicago soll es zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein. Eine 21-Jährige gab an, bei einer Studentenparty missbraucht worden zu sein, während mehrere Männer den mutmaßlichen Täter angefeuert haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.