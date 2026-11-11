ÖFB-Youngster war „nervös“, doch dann kam Gregerl

Kein Karriereplan

Seinen rasanten Aufstieg vom Grazer Akademiespieler zum U17-Vizeweltmeister hin zum Sturm-Stammspieler in Bundesliga und Europacup und nun die Nationalteamnominierung in nicht einmal zwei Jahren kommentierte Weinhandl mit Demut. „Manchmal so zu Hause denke ich mir, dass ich schon sehr dankbar bin, wie das jetzt alles so schnell gegangen ist, ich bin auch sehr froh darüber.“ Dass sein Marktwert aktuell bei 15 Millionen Euro taxiert ist, sei „etwas Besonderes. Aber ich versuche mir halt dadurch jetzt nicht zu viel dabei zu denken“. Für das Selbstvertrauen sei es aber allemal nicht schlecht.