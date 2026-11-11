ÖFB-Youngster war „nervös“, doch dann kam Gregerl

Luca Weinhandl gilt als eines der größten Talente im österreichischen Fußball. Mit 17 Jahren absolviert der Sturm-Graz-Spieler derzeit seinen ersten Lehrgang im ÖFB-Nationalteam unter Ralf Rangnick. Am Anfang sei er noch „nervös“ gewesen, verrät der Youngster. Doch dann kam Kapitän Michael Gregoritsch.
Sollte der Teenager dieser Tage in der Nations League gegen Irland oder Israel spielen, wäre er der viertjüngste ÖFB-Debütant seit 1945. „Es wäre schon cool, wenn ich zum Einsatz komme. Aber wenn nicht, bin ich auch nicht böse“, sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch in Wien.
Der Empfang durch die arrivierten, neuen Teamkollegen sei jedenfalls gut ausgefallen. „Ich war schon ein bisschen nervös, weil ich halt nicht viele gekannt habe. Aber jetzt, wenn man alle so sieht, sind alle entspannt und alle lieb“, berichtete Weinhandl. An die Hand genommen hat ihn gleich sein steirischer Landsmann, Kapitän Michael Gregoritsch. „Der Gregerl war der Erste, der mir alles gezeigt und alles erklärt hat.“ Es sei schon „cool für mich zu sehen, wie das alles ist“.
Baumgartner und Bellingham als Vorbilder
Oberstes Ziel für ihn sei jetzt, von Österreichs Elite-Team viel mitzunehmen und zu sehen, „wie das Level hier ist. Weil ich glaube schon, dass es noch mal was anderes ist“. Im Training habe er schon gesehen, „dass es eine andere Qualität ist“, meinte Weinhandl. „Ich glaube, dass ich bei jedem Spieler etwas abschauen kann.“ Ins Auge gestochen sei ihm dabei Leipzig-Profi Christoph Baumgartner. „Der hat mir schon sehr gut gefallen.“
Zugleich möchte Weinhandl seine Stärken auf dem Platz einbringen. „Ich würde schon sagen, dass ich gut gegen den Ball bin, dass ich viele Ballgewinne habe, aber dass ich halt auch Qualitäten mit Ball habe.“ Davon möchte er auch Rangnick überzeugen. Als sein größtes Idol bezeichnete er den englischen Real-Madrid-Star Jude Bellingham. „Ich mag sehr, wie er spielt. Der ist halt auch sehr variabel im Mittelfeld“, sah der Steirer durchaus Parallelen.
Kein Karriereplan
Seinen rasanten Aufstieg vom Grazer Akademiespieler zum U17-Vizeweltmeister hin zum Sturm-Stammspieler in Bundesliga und Europacup und nun die Nationalteamnominierung in nicht einmal zwei Jahren kommentierte Weinhandl mit Demut. „Manchmal so zu Hause denke ich mir, dass ich schon sehr dankbar bin, wie das jetzt alles so schnell gegangen ist, ich bin auch sehr froh darüber.“ Dass sein Marktwert aktuell bei 15 Millionen Euro taxiert ist, sei „etwas Besonderes. Aber ich versuche mir halt dadurch jetzt nicht zu viel dabei zu denken“. Für das Selbstvertrauen sei es aber allemal nicht schlecht.
Trotz seines sehr zügigen und geradlinigen Weges vom Nachwuchs in die heimische Fußball-Elite habe er keinen Karriereplan. „Ich glaube, das kann man nicht planen, weil viele Sachen halt passieren können, die man nicht beeinflussen kann. Deswegen schaue ich, dass ich in der Phase, wo ich jetzt bin, das Beste daraus mache.“ Berichten zufolge sollen Klubs aus allen europäischen Topligen auf den angehenden Maturanten aufmerksam geworden sein. Die Bodenhaftung will er angesichts der Rasanz seiner Entwicklung aber nicht verlieren. Dafür würden seine Eltern und Freunde schon sorgen, „dass ich jetzt nicht abhebe“.
Lob von Lienhart
Lob gab es jedenfalls auch vom neuen Teamkollegen Philipp Lienhart. „Wenn man so jung schon Bundesliga spielt und Europa League, dann hat man auf jeden Fall viel Qualität, die man mitbringt. Mit 17 ist er noch nicht komplett fertig, kann noch viel lernen. Aber was ich gesehen habe im Training, er bringt sehr, sehr viel mit für das junge Alter“, sagte der Freiburg-Legionär.
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