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„Gut verlaufen!“ Lindsey Vonn meldet sich nach OP

Ski Alpin
11.11.2026 17:14
Lindsey Vonn hat sich nach der erfolgreichen OP zu Wort gemeldet.
Lindsey Vonn hat sich nach der erfolgreichen OP zu Wort gemeldet.(Bild: Krone-Collage/AFP/TIZIANA FABI, screenshot/instagram_lindseyvonn)
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Von krone Sport

Lindsey Vonn hat sich nach ihrer neunten OP auf Instagram zu Wort gemeldet und ihre Fans beruhigt: „Der Eingriff ist gut verlaufen“, so die Ski-Queen, die gleich auch alle Platten und Schrauben präsentierte, die ihr dabei aus dem Körper entfernt wurden. 

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Die Erleichterung ist der US-Amerikanerin in ihren Storys auf Instagram anzumerken. Immerhin hatte sie vor der OP schon offen über ihre Nervosität ob des Eingriffs gesprochen. Das wird meine neunte Operation sein. Ich bin tatsächlich ziemlich nervös“, so Vonn in einem Video vor wenigen Tagen.

Auf Instagram kündigt Vonn ein Update an.
Auf Instagram kündigt Vonn ein Update an.(Bild: screenshot/instagram_lindseyvonn)

Sie will wieder Ski fahren
Jetzt ist die OP überstanden und die Ski-Queen präsentiert auf Instagram all die Platten und Schrauben, die aus ihrem Körper entfernt wurden. Zudem kündigte sie schon an: „Eingriff gut verlaufen. Ich melde mich bald mit einem Update.“ 

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Die 42-Jährige war bei den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin kündigte an, auf jeden Fall noch einmal Ski fahren zu wollen – ob auch im Weltcup, ist aber offen.

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