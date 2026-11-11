„Gut verlaufen!“ Lindsey Vonn meldet sich nach OP

Die 42-Jährige war bei den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo im Februar gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Wegen eines komplexen Bruchs des linken Schienbeins musste sie mehrfach operiert werden. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin kündigte an, auf jeden Fall noch einmal Ski fahren zu wollen – ob auch im Weltcup, ist aber offen.