Salzburg gegen Austria auf Februar 2027 verschoben

Der Sturm in Lissabon wirbelte den Bundesliga-Spielplan in Österreich durcheinander. Weil Austria Wien in der Women‘s Champions League in Portugal spielt und die Partie auf Donnerstag (21 Uhr) verlegt wurde, können die Veilchen am Samstag (15 Uhr) nicht bei Red Bull Salzburg antreten.
Denn einerseits liegen zwischen den beiden Spielen der Austria keine 48 Stunden. Andererseits haben die Violetten durch die Spontanität auch ein bisschen ein Chaos bei der Rückreise. „Somit ist ein Spiel leider unmöglich“, erklärte Red Bull Salzburgs Leiter der Frauenfußballabteilung Bernd Winkler. Ersatztermin ist der 13./14. Februar. Freunde des Frauenfußballs kommen am Samstag in Salzburg dennoch auf ihre Kosten. Das Future League-Spiel zwischen der U18w der Salzburger und der U19 der Wiener findet in der Akademie in Liefering statt. Der ursprünglich geplante Anpfiffszeitpunkt von 17 Uhr soll laut Winkler aber vorverlegt werden. Außerdem spielt in der 2. Bundesliga Geretsberg/Bürmoos gegen Landhaus (Bürmoos, 15).
Abschlussspiel des Jahres 2026 gegen St. Pölten
Die Bullen werden den Trainingsplan zwar leicht adaptieren, ein kurzfristiges Testspiel wird es aber nicht geben. „Das kommt nicht in Frage, somit haben die Mädels spielfrei“, erklärte Winkler. Denn so kurzfristig einen Gegner zu finden, sei sehr schwierig bis unmöglich. Außerdem hat das Team von Trainer Dusan Pavlovic auch einige angeschlagene Spielerinnen, die sich vor dem Abschluss des Jahres 2026 am 21. November daheim gegen St. Pölten erholen können.
Greta Spinn wurde vor einer Woche erfolgreich an der Schulter operiert und fällt einige Monate aus. „Sehr bitter für sie“, seufzte Frauenboss Winkler. Valentina Akrap und Christina Gierzinger geht es wieder besser. „Es besteht eine leise Hoffnung auf das letzte Spiel“, meinte Winkler. Riskieren werde man aber sowieso nichts. Neben dem genannten Trio hat auch Laura Talweiser kleine Wadenprobleme, Sophia Schirmbrand spürt den Oberschenkel und auch Valentina Illinger hat eine leichte Muskelverletzung.
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