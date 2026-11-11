Salzburg gegen Austria auf Februar 2027 verschoben

Denn einerseits liegen zwischen den beiden Spielen der Austria keine 48 Stunden. Andererseits haben die Violetten durch die Spontanität auch ein bisschen ein Chaos bei der Rückreise. „Somit ist ein Spiel leider unmöglich“, erklärte Red Bull Salzburgs Leiter der Frauenfußballabteilung Bernd Winkler. Ersatztermin ist der 13./14. Februar. Freunde des Frauenfußballs kommen am Samstag in Salzburg dennoch auf ihre Kosten. Das Future League-Spiel zwischen der U18w der Salzburger und der U19 der Wiener findet in der Akademie in Liefering statt. Der ursprünglich geplante Anpfiffszeitpunkt von 17 Uhr soll laut Winkler aber vorverlegt werden. Außerdem spielt in der 2. Bundesliga Geretsberg/Bürmoos gegen Landhaus (Bürmoos, 15).