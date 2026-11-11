Austria-Boss: „Ich zahle die 600.000 Euro fix!“

Auch in der Länderspielpause passiert im Kärntner Fußball einiges! Beim WAC gibt‘s einen Teamspieler. Die Austria Klagenfurt muss jetzt Zahlen für die 2. Liga liefern und hat Interesse an einem ehemaligen Holland- und England-Legionär. Auch Paul Scharner kommt nach Klagenfurt. In der Regionalliga Süd passierten zudem kürzlich zwei Kreuzbandrisse.
Geschuftet wird derzeit in Wolfsberg. Die Länderspielpause nutzt Neo-Chefcoach Manni Schmid, um „hart zu trainieren“. Von den Amateuren mit dabei: Aboubacar Drabo und Niklas Ramsbacher. Beim U21-Team weilt indes Phillip Verhounig – der Offensivmann wurde für den Lehrgang einberufen. Auch Leih-Stürmer Erik Kojzek (Partizan Belgrad) ist mit dabei.
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