Austria-Boss: „Ich zahle die 600.000 Euro fix!“

Auch in der Länderspielpause passiert im Kärntner Fußball einiges! Beim WAC gibt‘s einen Teamspieler. Die Austria Klagenfurt muss jetzt Zahlen für die 2. Liga liefern und hat Interesse an einem ehemaligen Holland- und England-Legionär. Auch Paul Scharner kommt nach Klagenfurt. In der Regionalliga Süd passierten zudem kürzlich zwei Kreuzbandrisse.