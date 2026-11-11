Brenzlige Szenen:
Heißluftballon geriet in Nepal außer Kontrolle
Brenzlige Szenen bei einer Heißluftballon-Fahrt in Nepal: Starker Wind drückte das Fluggerät unerwartet hinunter, direkt auf Stromleitungen zu. Der Pilot konnte den Ballon zunächst nicht wieder unter Kontrolle bringen, obwohl der Brenner auf maximaler Leistung lief.
Diese Ballonfahrt wird den Touristen in Nepal wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Ein plötzlicher Abwind wehte das Fluggerät auf Stromleitungen zu – der türkische Pilot Mehmet Nuri teilte die dramatischen Szenen auf Instagram.
Hier ist das dramatische Video zu sehen:
Während die Passagiere begeistert die Landschaft unter ihnen fotografieren, erfasste eine Turbulenz den Ballon. Der Pilot schmiss daraufhin ein Seil zu den Helfern am Boden hinunter, um der Gefahr zu entgehen. Doch als Spannung auf das Seil kam, riss die rettende Verbindung ab. Dafür begann die Gondel furchterregend zu schaukeln.
Der Pilot bat daraufhin die Passagiere, ruhig zu bleiben und die Landeposition einzunehmen. Während sich alle anderen in dem Korb kleinmachten, konzentrierte sich Nuri auf die schwierige Landung. „Dank der Bodencrew, gutem Timing und vor allem der Ruhe, die ich bewahrt habe, ist alles gut gegangen“, schrieb er auf Instagram. Er konnte den Ballon sicher in einem Reisfeld landen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.