Heißluftballon geriet in Nepal außer Kontrolle

Der Pilot bat daraufhin die Passagiere, ruhig zu bleiben und die Landeposition einzunehmen. Während sich alle anderen in dem Korb kleinmachten, konzentrierte sich Nuri auf die schwierige Landung. „Dank der Bodencrew, gutem Timing und vor allem der Ruhe, die ich bewahrt habe, ist alles gut gegangen“, schrieb er auf Instagram. Er konnte den Ballon sicher in einem Reisfeld landen.