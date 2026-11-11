Krankls Rekord wackelt: Schlägt Demirs Stunde?

Österreichs Länderspieljahr 2005 – es war historisch. Ganz sicher nicht, weil das Team nur drei seiner neun Spiele gewann, Teamchef Hans Krankl aufgrund der aussichtslosen Lage in der WM-Qualifikation vorzeitig den Hut nehmen musste. Sondern weil sich zwischen Oktober 2004 und dem Doppelpack von Roland Linz im September 2005 in Polen zehn verschiedene Akteure in Folge in die Schützenliste eintrugen – in Person von Schopp, Mayrleb, Kirchler, Sariyar, Vastić, Stranzl, Aufhauser, Andi Ibertsberger, Standfest und eben Linz. Was bis heute Rekord in der langen ÖFB-Historie ist. „Das wusste ich gar nicht, das höre ich gerade zum ersten Mal“, grinst Krankl.