Mikroplastik selbst in entlegenster Wildnis

Mikroplastik in Blut aller untersuchten Tiere entdeckt

Besonders überraschend waren die Ergebnisse aus dem Pantanal. In dem größten Feuchtgebiet der Erde und einer der artenreichsten Regionen weltweit wurde Mikroplastik im Blut aller untersuchten Tiere entdeckt. Dabei lebten die Tiere mehr als 65 Kilometer von der nächsten Bebauung und mehr als 112 Kilometer von der nächsten Abfallentsorgungsanlage entfernt.