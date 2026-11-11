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In 43 von 47 Tieren

Mikroplastik selbst in entlegenster Wildnis

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11.11.2026 17:00
Das Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Erde und Lebensraum unzähliger Tiere.
Das Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Erde und Lebensraum unzähliger Tiere.(Bild: Luiz Felipe Puntel)
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Von krone.at

Mikroplastik ist längst auch in entlegenen Regionen der Erde angekommen. Forscher haben die winzigen Kunststoffpartikel nun im Blut von Flachlandtapiren und Großen Ameisenbären aus mehreren Regionen Brasiliens nachgewiesen. Bei 43 von insgesamt 47 untersuchten Tieren fanden die Wissenschafter Mikroplastik.

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Die Konzentration nahm dabei zu, je näher die Tiere an menschlicher Infrastruktur und Abfallentsorgungsanlagen lebten, berichtet das internationale Forschungsteam im Fachjournal „Nature“.

Mikroplastik in Blut aller untersuchten Tiere entdeckt
Besonders überraschend waren die Ergebnisse aus dem Pantanal. In dem größten Feuchtgebiet der Erde und einer der artenreichsten Regionen weltweit wurde Mikroplastik im Blut aller untersuchten Tiere entdeckt. Dabei lebten die Tiere mehr als 65 Kilometer von der nächsten Bebauung und mehr als 112 Kilometer von der nächsten Abfallentsorgungsanlage entfernt.

Mikroplastik ist längst nicht mehr nur ein Problem der Meere. Die winzigen Kunststoffteilchen ...
Mikroplastik ist längst nicht mehr nur ein Problem der Meere. Die winzigen Kunststoffteilchen wurden unter anderem bereits in Ackerböden, auf Berggipfeln, in entlegenen Wäldern, Gletschern und Flussauen nachgewiesen.(Bild: APA/Georg Hochmuth)

Belastung steigt mit menschlichem Einfluss auf Lebensräume
Für die Studie untersuchten die Forscher zwischen Februar 2021 und November 2022 Blutproben von 26 Flachlandtapiren (Tapirus terrestris) und 21 Großen Ameisenbären (Myrmecophaga tridactyla). Die Tiere stammten aus dem Abholzungsgebiet am südlichen Rand des Amazonasgebiets, aus dem Cerrado – Brasiliens Feuchtsavannen im Südosten – und aus dem Pantanal. Mithilfe von GPS-Daten verfolgten die Wissenschafter die Bewegungen der Tiere und verglichen deren Lebensräume mit den gemessenen Mikroplastikmengen.

Die Forscher stellten fest, dass die Mikroplastikbelastung mit dem menschlichen Einfluss auf die Lebensräume der Tiere zusammenhing. Je näher die Tiere an Bebauung und Abfallentsorgungsanlagen lebten, desto höher waren tendenziell die gemessenen Werte. Auch in abgelegene Regionen könnten die Partikel über Luft und Gewässer gelangen.

Großer Ameisenbär im Pantanal
Großer Ameisenbär im Pantanal(Bild: 2026)

Mikroplastik inzwischen weitverbreitet
Mikroplastik gelangt über verschiedene Wege in die Umwelt: Flüsse transportieren Plastik in Überschwemmungsgebiete, in der Landwirtschaft können Folien und verunreinigter Kompost zur Belastung beitragen.

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Auch über die Atmosphäre werden die Partikel verbreitet und können sich weit entfernt von menschlichen Siedlungen ablagern. Welche Auswirkungen die Mikro- und Nanopartikel auf Ökosysteme und die menschliche Gesundheit haben, ist bisher nicht abschließend geklärt.

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