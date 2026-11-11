Lika Doss: „Man sollte mehr tanzen und lieben“

Jahreswechsel mit Open Air

Das wird bei der Silvesterparty am Linzer Hauptplatz zu hören sein, denn Lika Doss tritt dabei heuer auf: „Hier singen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel, noch dazu, weil ich bald nach Wien ziehe. Es wird für mich wie ein kleines Abschiednehmen. Ich würde mich freuen, wenn einige mit mir gemeinsam diesen Moment erleben!“