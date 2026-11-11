Lika Doss: „Man sollte mehr tanzen und lieben“

„Es wird ein kleiner Abschied“ verrät Lika Doss. Die Singer-Songwriterin tritt bei der großen Silvesterparty am Linzer Hauptplatz auf. Mit dabei hat sie auch ihren neuen Song „Dance, Dance, Dance, Dance“, der am Freitag herauskommt
Gefühlsvoll, authentisch und voller Energie: Lika Doss steht für modernen Deutsch-Pop mit Tiefgang. Das hat sie heuer mit ihrem Albumdebüt „Ein bisschen Heartbreak killt mich nicht“ bewiesen – wir haben darüber berichtet.
In zwölf Songs hat sie persönliche Erfahrungen mit Liebe, Liebeskummer, Hoffnung und Selbstliebe verarbeitet. Nun gibt es wieder Neuigkeiten: Am Freitag hat die neue Single „Dance, Dance, Dance, Dance“ den Release. „Ich hab’ den Song ursprünglich für den ESC 2027 geschrieben, da das Thema aktueller denn je ist. Man sollte jeden Moment genießen, wieder viel mehr tanzen und lieben, bevor es vielleicht zu spät ist“, sagt sie.
Neuer Song mit starken Momenten
Doss hatte es knapp nicht in die Live-Audition geschafft, spielt aber mit offenen Karten. „Ich wäre gerne zum ESC (Eurovision Song Contest) nach Burgas gefahren“, ließ sie ihre Follower auf Social Media wissen. Der Song – Synthiepop mit klassischem Gesang – hat absolute Gewinnermomente.
Jahreswechsel mit Open Air
Das wird bei der Silvesterparty am Linzer Hauptplatz zu hören sein, denn Lika Doss tritt dabei heuer auf: „Hier singen zu dürfen, bedeutet mir sehr viel, noch dazu, weil ich bald nach Wien ziehe. Es wird für mich wie ein kleines Abschiednehmen. Ich würde mich freuen, wenn einige mit mir gemeinsam diesen Moment erleben!“
Sie hat auch schon Pläne für das neue Jahr: „Mein Ziel für 2027 ist, noch mehr live zu spielen und die Bühnen und Herzen Österreichs und Deutschlands zu erobern, am besten mit vielen neuen Songs!“