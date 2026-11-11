Prozess: Gehörlosem Opfer E-Scooter weggenommen

Höherer Strafrahmen wegen raschem Rückfall

Vor dem Schöffensenat will der junge Syrer aber die Rolle des Opfers einnehmen. Er habe zwei Männer streiten sehen. „Ich bin dazwischengegangen, damit sie aufhören. Sie haben mich dann geschlagen. Ich glaube, jemand hatte ein Messer.“ Da hätte er auf dem fremden E-Scooter die Flucht ergriffen. Einen Raubvorsatz streitet der Arbeitslose ab.