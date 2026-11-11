Prozess: Gehörlosem Opfer E-Scooter weggenommen

Mit einer Wodkafalsche soll der 21-Jährige das Opfer zuerst auf den Kopf geschlagen und dann dessen E-Scooter geraubt haben. Das gehörlose Opfer wird im Landl emotional: „Er wird gedacht haben, dass ich leichte Beute bin.“ Wegen seines getrübten Vorlebens drohen dem jungen Syrer jetzt sogar bis zu 20 Jahre Gefängnis – daraus wurde letztlich aber ein Freispruch.
Der 21-jährige Syrer hat schon mehr als eine Chance bekommen: bedingte Strafnachsicht, frühzeitige Haftentlassung, eine Therapie statt Strafe bei der letzten Verurteilung. Und trotzdem sitzt er wieder im Wiener Landl. „Sie kriegen die Möglichkeit, dass Ihnen der Staat Österreich eine Therapie zahlt und Sie deswegen nicht in Haft müssen und Sie konsumieren weiter Suchtgift“, konfrontiert ihn Frau Rat.
Drogenparty auf Donauinsel
Am 22. August konsumierte er nämlich mit Freunden auf der Donauinsel Gras, das Medikament Lyrica und Alkohol. Da habe es der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft zusammen mit einem unbekannten Täter auf einen 30-Jährigen abgesehen – und dessen E-Scooter.
Er wird gedacht haben, dass ich leichte Beute bin.
Gehörloses Opfer im Wiener Landl
„Er wird gedacht haben, dass ich leichte Beute bin“, lässt das Opfer sichtlich emotional übersetzten – denn der Mann ist gehörlos. „Ich hab’ zweimal eine Flasche auf den Kopf geschlagen bekommen“, erinnert er sich. Der 21-Jährige sei dann einfach mit seinem E-Scooter davongefahren.
Höherer Strafrahmen wegen raschem Rückfall
Vor dem Schöffensenat will der junge Syrer aber die Rolle des Opfers einnehmen. Er habe zwei Männer streiten sehen. „Ich bin dazwischengegangen, damit sie aufhören. Sie haben mich dann geschlagen. Ich glaube, jemand hatte ein Messer.“ Da hätte er auf dem fremden E-Scooter die Flucht ergriffen. Einen Raubvorsatz streitet der Arbeitslose ab.
Und das glaubt ihm der Schöffensenat im Zweifel. Aus der Haftandrohung von bis zu 20 Jahren – es wäre die Strafschärfung zur Anwendung gekommen – wurde also ein nicht rechtskräftiger Freispruch.
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