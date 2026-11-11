Affenpocken in Wiens größtem Häfen ausgebrochen

Betroffener bereits auf dem Weg der Besserung

Laut Justizministerium befindet sich der Erkrankte bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Abheilung. Für die restliche Dauer der notwendigen Absonderung wurde er in einem separaten Haftraum untergebracht. Auch sämtliche Kontaktpersonen wurden untersucht. Bislang konnten bei ihnen keine Krankheitssymptome festgestellt werden.