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Affenpocken in Wiens größtem Häfen ausgebrochen

Wien
11.11.2026 14:13
In der Justizanstalt Josefstadt wurde ein Insasse positiv auf Affenpocken getestet.
In der Justizanstalt Josefstadt wurde ein Insasse positiv auf Affenpocken getestet.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unruhe hinter Gittern: In der Justizanstalt Josefstadt ist ein Fall von Affenpocken (Mpox) aufgetreten. Ein Häftling wurde positiv getestet und vorsorglich isoliert.

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Das Justizministerium bestätigte entsprechende Informationen gegenüber dem „Kurier“, der zuerst über den Vorfall berichtete. Der betroffene Insasse war erst am Montag in das größte Gefängnis Österreichs eingeliefert worden. Nach Bekanntwerden der Infektion reagierte die Anstaltsleitung umgehend und leitete gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter und dem medizinischen Personal entsprechende Schutzmaßnahmen ein.

Betroffener bereits auf dem Weg der Besserung
Laut Justizministerium befindet sich der Erkrankte bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Abheilung. Für die restliche Dauer der notwendigen Absonderung wurde er in einem separaten Haftraum untergebracht. Auch sämtliche Kontaktpersonen wurden untersucht. Bislang konnten bei ihnen keine Krankheitssymptome festgestellt werden.

Zusätzlich gilt für betroffene Insassen und Bedienstete eine FFP2-Maskenpflicht. Personen, die direkten Kontakt mit dem Erkrankten hatten, wurden vorsorglich ebenfalls abgesondert. Weitere Maßnahmen seien nach derzeitigem Stand nicht erforderlich, heißt es aus dem Ministerium.

Josefstadt ist massiv überbelegt
Mpox, besser bekannt als Affenpocken, wird vor allem durch engen Körperkontakt oder den Kontakt mit verunreinigten Gegenständen und Textilien übertragen. Die Viruserkrankung verläuft in der Regel milder als die klassischen Pocken. In Österreich ist sie meldepflichtig. Im Jahr 2026 wurden bisher 52 Fälle registriert.

Brisant ist die Situation auch angesichts der ohnehin angespannten Platzverhältnisse in der Justizanstalt Josefstadt: Trotz laufender Umbauarbeiten sind dort derzeit rund 1150 Menschen inhaftiert – ausgelegt ist das Gefängnis allerdings nur für etwa 800 Personen.

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