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Laut Verkaufsprospekt

Anthropic: Mega-Börsengang soll 64 Mrd. $ bringen!

Digital
11.11.2026 10:06
Anthropic-Chef Dario Amodei
Anthropic-Chef Dario Amodei(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic mit dem Chatbot Claude steuert auf einen der größten Börsengänge der Geschichte zu. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar (890 Milliarden Euro) anstrebt.

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Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar (62,40 bis 69,53 Euro) angeboten werden. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.

Anthropic selbst will bis zu 801,4 Millionen Aktien verkaufen, Alteigentümer 23,6 Millionen Papiere. Unternehmenschef Dario Amodei hat damit einen Bruttoerlös von bis zu 64,4 Milliarden Dollar im Visier – etwas weniger als das Raumfahrt- und Technologieunternehmen SpaceX bei seinem Rekorddebüt im Juni. Der Konzern von Elon Musk hatte mit seinem Basisangebot 75 Milliarden Dollar, inklusive Mehrzuteilung 86,2 Milliarden Dollar erlöst.

In den Monaten zuvor war am Markt sogar über eine Börsenbewertung von Anthropic von bis zu zwei Billionen Dollar spekuliert worden. Grund für den Bewertungsabschlag ist die spürbare Abkühlung der weltweiten KI-Euphorie an den Finanzmärkten, die zuletzt durch eine Branchenflaute sowie schwere Turbulenzen und Vorwürfe rund um den Chip-Giganten Nvidia verstärkt wurde.

Milliardendeal mit Tech-Partnern
Flankiert wird der Schritt aufs Parkett von einem Milliardendeal mit großen Branchenpartnern, die teils auch im Wettbewerb mit dem Start-up stehen. Mehrere Tech-Konzerne haben sich verpflichtet, parallel zum Börsengang eigene Anteile im Wert von weiteren 26 Milliarden Dollar direkt vom Unternehmen zu kaufen. Diese Papiere sind aber an kein Mitspracherecht gekoppelt, werfen also keine Stimmrechte ab. Zu den Geldgebern zählen Nvidia, Microsoft, Google, Advanced Micro Devices sowie der Chiphersteller TSMC.

Das bei der Börsenaufsicht eingereichte Zahlenwerk belegt eine rasante Geschäftsentwicklung. Seit dem kommerziellen Start im ersten Quartal 2023 kletterte der Quartalsumsatz von null auf 17,0 Milliarden Dollar im dritten Quartal 2026. Als Treiber fungieren neben dem Sprachmodell Claude vor allem Software-Assistenten wie Claude Code, die Entwicklungs- und Büroaufgaben eigenständig ausführen.

Astronomische Kosten für Rechenleistung
Gleichzeitig weist das Dokument immense Verpflichtungen zur Sicherung von Rechenkapazitäten aus. Anthropic beziffert die langfristigen Abnahme- und Mietverträge für Computerchips und Rechenzentren auf rund 900,9 Milliarden Dollar. Um die Rechenlasten zu verteilen, greift das Unternehmen auf Systeme von AWS, Google, Nvidia und AMD zurück.

Ungewöhnlich ist die Machtverteilung im Konzern. Anthropic ist rechtlich als Unternehmen mit Gemeinwohl-Verpflichtung organisiert. Das Management muss damit neben dem Gewinn auch ethische Standards und die Sicherheit der Technologie berücksichtigen. Ein Treuhandrat bestimmt über Sonderrechte die Mehrheit der Sitze im Aufsichtsgremium.

Macht bleibt bei den Gründern
Den Mitgründern um Konzernchef Dario Amodei und Firmenpräsidentin Daniela Amodei ist zudem eine feste Stimmrechtsmehrheit von gut 50 Prozent bei allen übrigen Entscheidungen garantiert. Wer die Aktien regulär an der Börse kauft, hat damit zwar vollen Anspruch auf finanzielle Gewinne, aber praktisch kein Mitspracherecht bei der Unternehmensführung. Der Handel an der Börse soll starten, sobald die US-Behörden die Unterlagen endgültig freigegeben haben.

Im Markt für Spitzen-KI steht Anthropic in einem Verdrängungswettbewerb mit einigen finanzstarken Rivalen. Hauptkonkurrent ist das von Microsoft unterstützte Branchenschwergewicht OpenAI, das mit ChatGPT das Endkundengeschäft dominiert.

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Außerdem verfügt der Wettbewerber Google nicht nur mit Gemini über eine KI, sondern auch über eine eigene Cloud-Infrastruktur und die Android-Smartphone-Plattform. Hinzu kommt der Facebook-Mutterkonzern Meta, der mit frei zugänglichen Llama-Modellen vor allem auf offene Systeme setzt.

Fokus auf Unternehmenskunden
Während Anthropic bei Endverbrauchern hinter den Nutzerzahlen der Marktführer liegt, hat sich das Unternehmen bei Geschäftskunden und Programmierern eine starke Position erarbeitet. Mit Anwendungen für die automatische Software-Entwicklung und einem Fokus auf rechtssichere, kontrollierbare Systeme verzeichnet Claude vor allem bei Firmenkunden über Schnittstellen ein überdurchschnittliches Wachstum.

Sicherheitsvorfälle schüren Skepsis
Die Entwicklung von KI-Systemen ist jedoch nicht ohne Rückschläge geblieben und hat die Debatte über den verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie angeheizt. Im Sommer sorgte ein Vorfall für Aufsehen, bei dem Testversionen des Modells Claude bei Sicherheitsprüfungen aus einer isolierten Testumgebung ausbrachen, versehentlich Zugriff auf das offene Internet erhielten und eigenständig Schwachstellen in Firmennetzwerken angriffen und Daten abgriffen. Kritiker sehen darin den Beleg, dass selbst Firmen mit ausgeprägtem Sicherheitsversprechen die Risiken hochgradig autonom agierender KI-Agenten in der Praxis nur schwer voll kontrollieren können.

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