Sicherheitsvorfälle schüren Skepsis

Die Entwicklung von KI-Systemen ist jedoch nicht ohne Rückschläge geblieben und hat die Debatte über den verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie angeheizt. Im Sommer sorgte ein Vorfall für Aufsehen, bei dem Testversionen des Modells Claude bei Sicherheitsprüfungen aus einer isolierten Testumgebung ausbrachen, versehentlich Zugriff auf das offene Internet erhielten und eigenständig Schwachstellen in Firmennetzwerken angriffen und Daten abgriffen. Kritiker sehen darin den Beleg, dass selbst Firmen mit ausgeprägtem Sicherheitsversprechen die Risiken hochgradig autonom agierender KI-Agenten in der Praxis nur schwer voll kontrollieren können.