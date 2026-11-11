Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Finanzbeben

VSV: „Müssen realistischere Brötchen backen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.11.2026 10:00
Einer von mehreren Ex-Eisbullen beim VSV: Alexander Rauchenwald.
Einer von mehreren Ex-Eisbullen beim VSV: Alexander Rauchenwald.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Von Manuel Grill und Mathias Funk

Ein Beben ereignete sich am Montag in Eishockey-Österreich. Dass es um den VSV finanziell nicht gerade rosig aussah, war bereits bekannt. Wie schlimm die Lage aber wirklich ist, zeigte das eröffnete Insolvenzverfahren der Villacher.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie es mit dem Kärntner Traditionsverein weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Für den von Masseverwalter Michael Pontasch abgelösten VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer ist klar: „Wir müssen realistischere Brötchen backen. An oberster Stelle stehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, diese wollen wir auch verbessern. Die Ziele sollten aber so gesetzt werden, dass sie auch den Rahmenbedingungen entsprechen können.“

Zitat Icon

Die Liga mit Präsident Erich Falkensteiner steht dazu, wir haben uns stets mit ihnen abgestimmt.

Oliver BERGAUER, Geschäftsführer EC VSV

Die ICE Hockey League nimmt die Entwicklungen noch recht gelassen hin. „Die Liga mit Präsident Erich Falkensteiner steht dazu, wir haben uns stets mit ihnen abgestimmt“, erklärte Bergauer. Der Spielbetrieb sei gesichert, auch die Teilnahme am Mountain Classic Ende Jänner im Auslauf der Skisprungschanze in Bischofshofen sei nicht in Gefahr, erklärte die Liga gegenüber der „Krone“. Spieler und Trainer verhielten sich indes eher wortkarg.

Lesen Sie auch:
VSV-Insolvenzverwalter Michael Pontasch (Bild links) und Ex-Obmann Giuseppe Mion (links am ...
Sport Tv Logo
Nach Mion nur bergab!
Neuer VSV-Boss stellt klar: „Ich bin kein KAC-Fan“
10.11.2026

„Wir versuchen die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, auszublenden“, meinte Alexander Rauchenwald, der von 2014 bis 2021 bei den Eisbullen auf Torjagd ging.

Duell mit dem KAC
“Wir sind alles Profis und auch Freunde, die zusammenhalten. Das zeichnet uns aktuell aus.“ Der Cousin von Tom und Michi Raffl ist neben Max Rebernig, Lukas Schreier und John Hughes einer von vier Spielern mit Bulls-Vergangenheitz. Heute kommt es zum Derby mit dem KAC.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
11.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
149.288 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
107.932 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
87.550 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1087 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
821 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Nach Finanzbeben
VSV: „Müssen realistischere Brötchen backen“
Salzburger betroffen
Weltverband strich vor Saisonstart alle Rennen
70 Gegentore!
Dieses Unterhaus-Trio kassiert die meisten Treffer
Hinkt hinterher
Salzburgligist löst Vertrag mit Cheftrainer auf
Interesse aus England
30-Mio.-Angebot für Salzburgs Shootingstar (19)?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf