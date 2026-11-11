VSV: „Müssen realistischere Brötchen backen“

Ein Beben ereignete sich am Montag in Eishockey-Österreich. Dass es um den VSV finanziell nicht gerade rosig aussah, war bereits bekannt. Wie schlimm die Lage aber wirklich ist, zeigte das eröffnete Insolvenzverfahren der Villacher.
Wie es mit dem Kärntner Traditionsverein weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Für den von Masseverwalter Michael Pontasch abgelösten VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer ist klar: „Wir müssen realistischere Brötchen backen. An oberster Stelle stehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, diese wollen wir auch verbessern. Die Ziele sollten aber so gesetzt werden, dass sie auch den Rahmenbedingungen entsprechen können.“
Die Liga mit Präsident Erich Falkensteiner steht dazu, wir haben uns stets mit ihnen abgestimmt.
Oliver BERGAUER, Geschäftsführer EC VSV
Die ICE Hockey League nimmt die Entwicklungen noch recht gelassen hin. „Die Liga mit Präsident Erich Falkensteiner steht dazu, wir haben uns stets mit ihnen abgestimmt“, erklärte Bergauer. Der Spielbetrieb sei gesichert, auch die Teilnahme am Mountain Classic Ende Jänner im Auslauf der Skisprungschanze in Bischofshofen sei nicht in Gefahr, erklärte die Liga gegenüber der „Krone“. Spieler und Trainer verhielten sich indes eher wortkarg.
„Wir versuchen die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, auszublenden“, meinte Alexander Rauchenwald, der von 2014 bis 2021 bei den Eisbullen auf Torjagd ging.
Duell mit dem KAC
“Wir sind alles Profis und auch Freunde, die zusammenhalten. Das zeichnet uns aktuell aus.“ Der Cousin von Tom und Michi Raffl ist neben Max Rebernig, Lukas Schreier und John Hughes einer von vier Spielern mit Bulls-Vergangenheitz. Heute kommt es zum Derby mit dem KAC.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.