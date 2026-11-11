VSV: „Müssen realistischere Brötchen backen“

Wie es mit dem Kärntner Traditionsverein weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Für den von Masseverwalter Michael Pontasch abgelösten VSV-Geschäftsführer Oliver Bergauer ist klar: „Wir müssen realistischere Brötchen backen. An oberster Stelle stehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, diese wollen wir auch verbessern. Die Ziele sollten aber so gesetzt werden, dass sie auch den Rahmenbedingungen entsprechen können.“