Ausgesetzt? Spaziergänger finden fünf Kätzchen

Gerade einmal knapp sechs Wochen alt waren die fünf Kätzchen, die Spaziergänger in einem Windschutzgürtel nahe Ottenthal im Bezirk Mistelbach (NÖ) entdeckten. Jetzt werden sie im Tierheim Dechanthof aufgepäppelt. Dessen Mitarbeiter halten es für möglich, dass die Tiere ausgesetzt wurden.
Fünf kleine Wollknäuel mitten im Windschutzgürtel: Auf diesen ungewöhnlichen Fund stießen Spaziergänger nahe Ottenthal. Die Finder konnten sie einsammeln, inzwischen werden die Kleinen am Dechanthof versorgt. Laut Tierheim sind alle fünf Katzenkinder äußerst zutraulich. Wie sie dorthin gelangten, ist offen.
Viele Anfragen, aber noch keine Vermittlung
Die fünf werden nun entfloht und entwurmt. Beim Tierheim haben sich bereits zahlreiche Interessenten gemeldet. Der Dechanthof bittet aber um Geduld: „Fundkätzchen können nicht sofort vermittelt oder reserviert werden.“
Zunächst müssen die Samtpfoten die Quarantäne durchlaufen. Geimpft werden sie laut Tierheim frühestens mit acht Wochen. Außerdem wartet der Dechanthof die 30-tägige Fundfrist ab, in der sich ein Besitzer melden kann. Erst wenn die Frist abgelaufen ist und die Tierärztin grünes Licht gibt, kann die Vermittlung beginnen.
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