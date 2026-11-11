Ausgesetzt? Spaziergänger finden fünf Kätzchen

Zunächst müssen die Samtpfoten die Quarantäne durchlaufen. Geimpft werden sie laut Tierheim frühestens mit acht Wochen. Außerdem wartet der Dechanthof die 30-tägige Fundfrist ab, in der sich ein Besitzer melden kann. Erst wenn die Frist abgelaufen ist und die Tierärztin grünes Licht gibt, kann die Vermittlung beginnen.