KI-Riese Anthropic pumpt Milliarden in Gasturbinen

Wegen der hohen Nachfrage nach den KI-Modellen von Claude sichert sich Anthropic zusätzliche Rechen- und Stromkapazitäten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im September berichtet, dass die Firma in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich mehr als 500 Milliarden Dollar in den Aufbau ihrer KI-Infrastruktur investieren wird.