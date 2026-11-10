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Haushalte entlastet

Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung

Wirtschaft
10.11.2026 05:00
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.(Bild: PX Media - stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Gute Nachricht für die heimischen Haushalte. Nachdem heuer die Elektrizitätsabgabe deutlich reduziert wurde, verzichtet die Regierung im nächsten Jahr zur Gänze auf die Ökostrompauschale. Das bringt einem Haushalt durchschnittlich 53 Euro im Jahr Ersparnis.

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Zur Senkung der hohen Stromkosten hat die Politik im Vorjahr beschlossen, die Elektrizitätsabgabe von 1,5 Cent je Kilowattstunde (kWh) für Haushalte auf 0,1 Cent und für Firmen auf 0,82 Cent zu senken sowie auch den Erneuerbaren-Förderbeitrag für das heurige Jahr zu reduzieren. Da die abgesenkte E-Abgabe aber auf ein Jahr beschränkt ist, droht 2027 wieder eine Verteuerung.

Haushalt erspart sich durchschnittlich 53 Euro im Jahr
Angesichts der weiterhin teuren Energie steuert man nun entgegen. Konkret ist geplant, den Förderbeitrag sowie die Förderpauschale 2027 vollständig auszusetzen. Das bringt einem heimischen Haushalt mit 3500 kWh Stromverbrauch im Schnitt 53 Euro Ersparnis im Jahr – drei Euro mehr als die heurige Entlastung durch die niedrigere E-Abgabe. Bei einem großen Industriebetrieb sind es mitunter sogar eine halbe Million Euro weniger an Energiekosten.

„Leistbare Energie ist entscheidend im Kampf gegen die Inflation. Unsere Maßnahmen wirken: Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen die Teuerung. Diesen Weg möchten wir fortsetzen. Deshalb wollen wir 2027 beide Förderabgaben auf null setzen. Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Ähnlich sieht es auch NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer: „Wir sorgen jetzt dafür, dass Haushalte und Unternehmen im kommenden Jahr weniger für ihren Strom bezahlen müssen.“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Leistbare Energie ist entscheidend im Kampf gegen ...
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Leistbare Energie ist entscheidend im Kampf gegen die Inflation“.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Spielraum durch gut gefüllte „Klimafördertöpfe“
Möglich ist die Senkung, weil die „Klimageldtöpfe“ den aktuellen Förderbedarf gut decken können und die Politik somit mehr Spielraum hat. Gleichzeitig arbeitet man aber auch daran, die Netzkosten weiter zu dämpfen, fügt Staatssekretärin Elisabeth Zehetner hinzu.

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Beschlossen werden soll die Maßnahme am 17. November im Parlament. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

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