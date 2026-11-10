Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung

„Leistbare Energie ist entscheidend im Kampf gegen die Inflation. Unsere Maßnahmen wirken: Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen die Teuerung. Diesen Weg möchten wir fortsetzen. Deshalb wollen wir 2027 beide Förderabgaben auf null setzen. Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Ähnlich sieht es auch NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer: „Wir sorgen jetzt dafür, dass Haushalte und Unternehmen im kommenden Jahr weniger für ihren Strom bezahlen müssen.“