„Hat Leben in der Hand – damit tue ich mir schwer“

Da alle wüssten, dass er den Beifahrersitz meide, fahre er meist gerne selbst, auch bei langen Fahrten. „Ich fahre gerne, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich sag‘ mal sportlich aggressiv, wenn ich darf.“ Das heiße: „So schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig.“ Becker ist Teil einer Jury, die mit darüber entscheidet, wer das „Goldene Lenkrad“ 2026 erhält.