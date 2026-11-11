„Hat Leben in der Hand – damit tue ich mir schwer“

Ex-Tennisstar Boris Becker ist im Auto nur ungern Beifahrer. Er müsse dann die Kontrolle abgeben, sagte der 58-Jährige vor der Verleihung des Automobilpreises „Das Goldene Lenkrad“ in Berlin. „Nicht jeder Fahrer ist gut, und er hat dann für diese Stunde mein Leben sozusagen in Kontrolle, und da tue ich mich manchmal schwer.“
Dies äußere sich dann so, „dass ich mitbremse, mitfahre, und dass ich ihm schon mal sage: ‘Da kommt ein Auto von links‘ oder ‘da ist eine rote Ampel‘.“
Da alle wüssten, dass er den Beifahrersitz meide, fahre er meist gerne selbst, auch bei langen Fahrten. „Ich fahre gerne, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich sag‘ mal sportlich aggressiv, wenn ich darf.“ Das heiße: „So schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig.“ Becker ist Teil einer Jury, die mit darüber entscheidet, wer das „Goldene Lenkrad“ 2026 erhält.
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