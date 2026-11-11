Microsoft warnt vor KI-Bremse durch China-Verbot

Microsoft und weitere Technologiekonzerne haben Insidern zufolge bei der US-Regierung auf einen Stopp der Pläne für ein Importverbot wichtiger chinesischer Bauteile für KI-Rechenzentren gedrängt. Ein solcher Schritt könnte den Vorsprung der USA gegenüber China im Rennen um die Künstliche Intelligenz irreparabel beschädigen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag.