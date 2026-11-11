Microsoft warnt vor KI-Bremse durch China-Verbot

Microsoft und weitere Technologiekonzerne haben Insidern zufolge bei der US-Regierung auf einen Stopp der Pläne für ein Importverbot wichtiger chinesischer Bauteile für KI-Rechenzentren gedrängt. Ein solcher Schritt könnte den Vorsprung der USA gegenüber China im Rennen um die Künstliche Intelligenz irreparabel beschädigen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag.
Einem Reuters-Bericht zufolge geht es konkret um sogenannte optische Transceiver, die den Datentransfer über Glasfaserkabel in Lichtgeschwindigkeit ermöglichen. Die US-Regierung befürchtet, dass die Führung in Peking diese Bauteile nutzen könnte, um Daten zu stehlen oder den Betrieb von US-Rechenzentren zu stören.
Der Branchenverband ITI warnte, ein Verbot drohe den Ausbau zum Stillstand zu bringen. Viele Cloud-Anbieter hätten die nötigen KI-Chips gekauft, die ohne die Transceiver aus China jedoch nicht miteinander verbunden werden könnten.
Chinesische Firmen wie Eoptolink und Zhongji Innolight beherrschen den Weltmarkt für optische Transceiver mit einem Anteil von zwei Dritteln. US-Konkurrenten wie Coherent und Lumentum verfügen Experten zufolge nicht über die nötigen Kapazitäten, um die chinesischen Anbieter kurzfristig zu ersetzen.
Kompromiss in Aussicht
Ein Lieferengpass würde Microsoft hart treffen. Der Softwarekonzern baut nach Angaben der Marktforschungsfirma Cleanview derzeit 35 Rechenzentren in den USA und plant 134 weitere. Um die heimische Wirtschaft nicht zu verärgern, erwägt die Regierung von Präsident Donald Trump Insidern zufolge einen Kompromiss.
Das Verbot könnte sich demnach auf eine neue Generation von Transceivern mit einer Übertragungsrate von 3,2 Terabit pro Sekunde beschränken, deren massenhafter Einbau erst für 2029 erwartet wird. Dies würde US-Herstellern Zeit geben, ihre Produktion auszuweiten. Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab.
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