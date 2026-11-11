Fahrer verletzt
SUV rast auf Gehsteig: Tote in North Hollywood
Im Stadtteil North Hollywood in Los Angeles ist am Dienstag ein SUV auf einen Gehsteig gerast. Mehrere Personen wurden erfasst und getötet, auch Straßenstände wurden dabei beschädigt.
Laut der „Los Angeles Times“ ist es momentan noch nicht klar, ob der Fahrer absichtlich auf den Gehsteig gerast ist oder ob es sich um einen Unfall bzw. medizinischen Vorfall gehandelt hatte.
Mindestens drei Tote
Derzeit sind drei Verletzte im Krankenhaus, drei weitere Personen sind bei dem Zwischenfall getötet worden. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Autos, teilte ein Polizeisprecher mit.
„Tragischer Vorfall“
Am Ort des Geschehens lagen Zeltplanen, Kisten und Kühlboxen zerstreut auf dem Gehweg, wie auf Videos und Fotos zu sehen war. Zahlreiche Einsatzwagen der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.
Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach auf der Plattform X von einem tragischen Vorfall und zeigte sich „zutiefst erschüttert über den Schmerz der betroffenen Familien“.
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