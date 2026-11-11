Voestalpine mit 46% mehr Gewinn im ersten Halbjahr

1000 Stellen weniger

Der Personalstand wurde im ersten Geschäftshalbjahr um zwei Prozent auf weltweit 48.619 Vollzeitäquivalente gekürzt – knapp 1000 Stellen fielen weg. Erst diese Woche wurde bekannt gegeben, dass am steirischen Standort Kindberg, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, weitere rund 150 Beschäftigte in der Produktion bis März 2027 ihren Job verlieren. Derzeit umfasst die Belegschaft dort rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor einem Jahr waren es noch 1070.