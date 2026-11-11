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Aber 1000 Jobs weniger

Voestalpine mit 46% mehr Gewinn im ersten Halbjahr

Oberösterreich
11.11.2026 09:38
Die Voestalpine hat ihren Sitz in Linz.
Die Voestalpine hat ihren Sitz in Linz.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Linzer Stahlkonzern Voestalpine hat im ersten Halbjahr 2026/27 „in einem äußerst herausfordernden Umfeld“ einen Gewinnschub verzeichnet. Dank positiver Einmaleffekte in Höhe von rund 100 Millionen Euro legte das Ergebnis nach Steuern gegenüber der Vorjahresperiode um 46 Prozent auf 290 Millionen Euro zu.

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Der Umsatz verharrte mit 7,7 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau (7,6 Milliarden Euro). Die Prognose für das Gesamtjahr wurde gesenkt. „Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte“, teilte Konzernchef Herbert Eibensteiner mit.

Jedoch dämpften insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das zweite Halbjahr. Zusätzlich werden den Konzernangaben zufolge Energieprojekte in der Krisenregion weiter verschoben. Auch logistische Herausforderungen sowie vorläufig zusätzliche US-Zölle drückten auf das Ergebnis.

Prognose wird gesenkt
„Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose (das ist das operative Ergebnis, Anm.) von 1,85 auf 1,7 Milliarden Euro“, erklärte der CEO. Wegen der „robusten Konzernstrategie“ und der „starken finanziellen Basis“ blicke der Konzern dennoch positiv in die Zukunft.

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„Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Milliarden Euro unverändert“, so Eibensteiner. Dies entspreche einem erwarteten Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 830 bis 930 Millionen Euro. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 waren ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,5 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 724 Millionen Euro erzielt worden.

1000 Stellen weniger
Der Personalstand wurde im ersten Geschäftshalbjahr um zwei Prozent auf weltweit 48.619 Vollzeitäquivalente gekürzt – knapp 1000 Stellen fielen weg. Erst diese Woche wurde bekannt gegeben, dass am steirischen Standort Kindberg, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, weitere rund 150 Beschäftigte in der Produktion bis März 2027 ihren Job verlieren. Derzeit umfasst die Belegschaft dort rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor einem Jahr waren es noch 1070.

Im ersten Halbjahr habe der Konzern die Reorganisation jener Geschäftsbereiche konsequent fortgeführt, die mit strukturellen Veränderungen konfrontiert seien. Konkret ist das den Angaben zufolge zum einen primär der Bereich Automotive Components, mit dem Ziel, den Automobilzulieferbereich der Metal Forming Division langfristig abzusichern. Zum anderen wird der Unternehmensbereich High Performance Metals Division umstrukturiert, der sein Produktportfolio auf Hochleistungswerkstoffe konzentriert. Die Maßnahmen seien mittlerweile nahezu abgeschlossen und zeigten zunehmend positive Effekte.

Grüne Stahlproduktion startet 2027
Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion im Rahmen des Transformationsprogramms greentec steel läuft. Im ersten Halbjahr 2027 sollen in einem ersten Schritt die Elektrolichtbogenöfen (EAFs) in Linz und Donawitz in Betrieb gehen und Hochöfen ersetzen. Beide Projekte seien zeitlich und budgetär im Plan.

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