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Tatum gegen Brown:

Boston Celtics gewinnen NBA-Hit gegen Philadelphia

US-Sport
11.11.2026 09:44
Jayson Tatum (l.) spielte zum ersten Mal gegen seinen langjährigen Teamkollegen Jaylen Brown ...
Jayson Tatum (l.) spielte zum ersten Mal gegen seinen langjährigen Teamkollegen Jaylen Brown (r.).(Bild: AFP/MITCHELL LEFF)
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Von krone Sport

Im Topspiel der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA) haben sich die Boston Celtics bei den Philadelphia 76ers mit 123:101 durchgesetzt. Paul George glänzte bei seiner Rückkehr nach Philadelphia mit 36 Punkten gegen das prominent besetzte Team um LeBron James, Joel Embiid und Jaylen Brown. 

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Brown hatte bis zum Sommer zehn erfolgreiche Jahre in Boston gespielt und war im Tausch für George nach Philadelphia gewechselt.

Gegen sein langjähriges Team erlebte Brown einen schwierigen Abend, hatte früh Foulprobleme und kam nur auf 13 Punkte. Dank des vierten Siegs in Serie übernahmen die Celtics nun knapp die Tabellenführung im Osten vor den Sixers.

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