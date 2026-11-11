Handgeschriebenes: Wie Kinder davon profitieren

In Zeiten von Smartphone, Tablet und Computer gerät das Schreiben mit der Hand zunehmend in den Hintergrund. Dabei ist es für die Entwicklung von Kindern so wichtig: Handschreiben aktiviert andere und teilweise stärkere Bereiche des Gehirns als Tippen. Es fördert das Erkennen von Buchstaben, unterstützt das Lesen und hilft, Lerninhalte besser zu behalten. Gerade bei Volksschulkindern spielt die Unterstützung der Eltern eine wichtige Rolle. Doch wie bringt man Kinder dazu, freiwillig zum Stift zu greifen?