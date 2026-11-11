Handgeschriebenes: Wie Kinder davon profitieren

Schreiben mit der Hand ist die Tandemschwester des Lesens. Eltern können viel dafür tun, dass ihre Kinder diese Kulturtechnik nicht verlernen. Das hat mehrere positive Effekte, wie der „Krone“-Schulratgeber weiß.
In Zeiten von Smartphone, Tablet und Computer gerät das Schreiben mit der Hand zunehmend in den Hintergrund. Dabei ist es für die Entwicklung von Kindern so wichtig: Handschreiben aktiviert andere und teilweise stärkere Bereiche des Gehirns als Tippen. Es fördert das Erkennen von Buchstaben, unterstützt das Lesen und hilft, Lerninhalte besser zu behalten. Gerade bei Volksschulkindern spielt die Unterstützung der Eltern eine wichtige Rolle. Doch wie bringt man Kinder dazu, freiwillig zum Stift zu greifen?
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