Auto kracht fast in eine Wohnhaustür

In einen Vorgarten krachte am Dienstag eine Autolenkerin im Waldviertel (NÖ). Die junge Frau fuhr in einer T-Kreuzung gerade aus und „schlug“ nur wenige Meter neben der Haustür ein.
Ein Pkw mit junger Lenkerin an Bord kam gegen Dienstagmittag im Waldviertel von der Fahrbahn ab. Genauer gesagt fuhr sie im Ort Limbach, einer Katastrale der Marktgemeinde Schweiggers im Bezirk Zwettl, gerade aus und donnerte in den Vorgarten eines Wohnhauses.
Keine Verletzten
Dabei durchschlug das Fahrzeug einen Gartenzaun und kam nur wenige Meter von der Eingangstür zum Stillstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Das Auto wurde bei dem Unfall auch nur leicht beschädigt.
Die Feuerwehr Limbach sicherte die Unfallstelle ab. Der Wagen wurde mit dem Kran der Feuerwehr Zwettl-Stadt geborgen und anschließend gesichert abgestellt. Um 14 Uhr konnten die Florianis wieder ins Einsatzhaus einrücken.
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