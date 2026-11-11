Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Suchtprävention

„Ihr seid gut genug“ – das hilft gegen Beautywahn

Oberösterreich
11.11.2026 09:00
Extreme Schlankheit ist derzeit wieder modisch angesagt – auch wenn dadurch viele junge Mädchen ...
Extreme Schlankheit ist derzeit wieder modisch angesagt – auch wenn dadurch viele junge Mädchen förmlich in die Magersucht getrieben werden.(Bild: AP/DIANE BONDAREFF)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Essstörungen durch Schönheitswahn: Viele Jugendliche sind mit dem eigenen Körper unzufrieden. Das Institut Suchtprävention hat mit „Body Project Austria“ eine Antwort: „Ihr seid schön genug“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie fühlen sich oft wie hässliche Entlein und tun alles, um zu einem vermeintlich schönen Schwan zu werden: Die „Märchenwelt“ der Sozialen Medien und der grassierende Schönheitskult haben auf die Jugendlichen teilweise gerade zu albtraumhafte Auswirkungen wie zum Beispiel Magersucht. Die ständige Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist nicht nur ein weitverbreitetes Problem, sondern auch eine Gefahr für die psychosoziale Gesundheit.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.11.2026 09:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Top 3
Mehr Oberösterreich
Drei Verletzte
Auto kam ins Schleudern und landete dann in Bach
Aber 1000 Jobs weniger
Voestalpine mit 46% mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Krone Plus Logo
Suchtprävention
„Ihr seid gut genug“ – das hilft gegen Beautywahn
In Schule verkauft
Zwölfjähriger Bub hortete 172 Stück Pyrotechnik
Dramatischer Unfall
„Wäre Traum, wenn Dani selbstständig leben könnte“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine