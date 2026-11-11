„Ihr seid gut genug“ – das hilft gegen Beautywahn

Sie fühlen sich oft wie hässliche Entlein und tun alles, um zu einem vermeintlich schönen Schwan zu werden: Die „Märchenwelt“ der Sozialen Medien und der grassierende Schönheitskult haben auf die Jugendlichen teilweise gerade zu albtraumhafte Auswirkungen wie zum Beispiel Magersucht. Die ständige Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist nicht nur ein weitverbreitetes Problem, sondern auch eine Gefahr für die psychosoziale Gesundheit.