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Deutsche Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen

Außenpolitik
11.11.2026 07:32
Ein Bundeswehr-Soldat steuert bei einer Übung eine Drohne. (Archivbild)
Ein Bundeswehr-Soldat steuert bei einer Übung eine Drohne. (Archivbild)(Bild: APA/dpa/Julian Stratenschulte)
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Von krone.at

Wegen akuter Sicherheitsbedenken verbannt die deutsche Bundeswehr ab sofort alle chinesischen Kleindrohnen aus Kasernen und von Übungsplätzen. Auch für chinesische Autos gilt ein weitgehendes Verbot.

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In den vergangenen Wochen war einem Bericht des „Spiegel“ zufolge für die gesamte Bundeswehr angeordnet worden, dass bereits angeschaffte handelsübliche Drohnen der großen chinesischen Hersteller wie DJI nicht mehr eingesetzt werden sollen.

Ersatz soll aus Europa kommen
Das Bundesverteidigungsministerium in Berlin bestätigte den Bericht. Künftig würden bei der Bundeswehr „keine chinesischen Modelle mehr eingesetzt und vorhandene Systeme durch nationale oder europäische Produkte ersetzt“, teilte ein Sprecher mit. 

Der Grund dafür sind erhebliche Sicherheitsbedenken. Die Befürchtung ist, dass die Kleindrohnen sensible Daten über Übungen, Bilder der Kasernen und von Übungsplätzen oder gar Informationen über deutsche Waffensysteme an die chinesischen Geheimdienste weiterleiten.

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Soldaten mit chinesischen Autos müssen zu Fuß gehen
Neben chinesischen Drohnen will die Bundeswehr dem „Spiegel“ zufolge auch chinesische Autos verbannen. In der Truppe kursieren demnach konkrete Listen von diversen Modellen chinesischer Hersteller wie BYD, Geely oder NIO, die nicht mehr in die als Sicherheitsbereiche klassifizierten Liegenschaften dürfen. Soldaten, die solche Autos besitzen, müssen nun außerhalb der Kasernen parken und zu Fuß weiter.

Befürchtet wird, dass die in chinesischen Autos verbauten Sensoren und Kameras sensible Daten aufzeichnen und diese an die chinesischen Sicherheitsbehörden weiterleiten könnten.

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