Deutsche Bundeswehr verbannt chinesische Drohnen

Soldaten mit chinesischen Autos müssen zu Fuß gehen

Neben chinesischen Drohnen will die Bundeswehr dem „Spiegel“ zufolge auch chinesische Autos verbannen. In der Truppe kursieren demnach konkrete Listen von diversen Modellen chinesischer Hersteller wie BYD, Geely oder NIO, die nicht mehr in die als Sicherheitsbereiche klassifizierten Liegenschaften dürfen. Soldaten, die solche Autos besitzen, müssen nun außerhalb der Kasernen parken und zu Fuß weiter.