Prinz George (13) verblüfft mit Mega-Zeichentalent

Das Motiv: ein farbenprächtiger Eisvogel, der auf einem Ast sitzt. George hat den Vogel im Alter von zwölf Jahren mit Buntstiften in der Forest Lodge, dem Wohnsitz des britischen Thronfolgerpaares in Windsor, gezeichnet haben. Die feinen Details sowie der gekonnte Einsatz von Licht und Schatten, beeindrucken am meisten. Ein echtes kleines Kunstwerk!