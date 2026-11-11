Prinz George (13) verblüfft mit Mega-Zeichentalent

Prinz George (13) versetzt gerade das Netzt mit seinem außergewöhnlichen Zeichentalent in Staunen. In der neuen Ausgabe des britischen Magazins „Country Life“, die sein Vater Prinz William (44) als Gast-Chefredakteur gestaltet hat, wurde eine beeindruckende Zeichnung des jungen Royals veröffentlicht.
Das Motiv: ein farbenprächtiger Eisvogel, der auf einem Ast sitzt. George hat den Vogel im Alter von zwölf Jahren mit Buntstiften in der Forest Lodge, dem Wohnsitz des britischen Thronfolgerpaares in Windsor, gezeichnet haben. Die feinen Details sowie der gekonnte Einsatz von Licht und Schatten, beeindrucken am meisten. Ein echtes kleines Kunstwerk!
Das Magazin veröffentlichte die Zeichnung von Prinz George auf Instagram:
Georges Vater William war angeblich so stolz auf die Zeichnung, dass er sie unbedingt in dem Magazin bringen wollte. Sechs Monate arbeitete der Prinz an dem 300 Seiten starken Heft.
Künstlerische Begabung liegt in der Familie
Mit seiner künstlerischen Begabung tritt George in große Fußstapfen. Auch sein Großvater König Charles III. (77) ist ein leidenschaftlicher Maler. Mit seinen Bildern soll der Monarch im Laufe der Jahre sogar rund zwei Millionen Pfund (etwa 2,3 Millionen Euro) eingenommen haben.
Und auch Mama Kate (44) hat einen kreativen Hintergrund: Sie belegte Kunst als Schulfach und studierte Kunstgeschichte an der Universität St. Andrews. Immer wieder hat sie in der Vergangenheit selbst mit einer ihrer Zeichnungen Einladungen gestaltet.
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