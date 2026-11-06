KI-Firma Anthropic plagen Probleme mit Investoren

Derzeit Ausverkauf von Technologiewerten

Hintergrund der Zurückhaltung ist der stärkste Ausverkauf bei Technologiewerten seit einem Jahr sowie Unsicherheiten nach den US-Kongresswahlen vom Dienstag. Zudem warten die Investoren auf die Umsatzzahlen von Anthropic für Oktober, die das Unternehmen in seinem aktualisierten Börsenprospekt zunächst offengelassen hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass in mehreren US-Bundesstaaten bei Abstimmungen Initiativen zur Beschränkung von Rechenzentren erfolgreich waren.