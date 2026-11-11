Müller postet erstmals Foto mit neuer Freundin

„Breites Lächeln“, schrieb Thomas Müller unter seinen neuesten Instagram-Beitrag. In der Bilderserie veröffentlichte der Weltmeister von 2014 auch erstmals ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner neuen Freundin zeigt.
Nach der Trennung von Ehefrau Lisa war Müller im Sommer mit der 26-jährigen Eve Rose Botbol zusammengekommen, beim Oktoberfest in München zeigte sich das Paar erstmals öffentlich.
Nun hat es die Französin auch auf den Instagram-Kanal des 37-Jährigen geschafft, Müller teilte ein Foto, auf dem er seine Freundin innig umarmt.
Immer wieder auf der Tribüne
Bitbol arbeitet in der Finanzbranche, zuvor hatte sie an der renommierten ESSEC Business School studiert. Zwar hält sich die 26-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, drückte ihrem Herzbuben allerdings schon einige Male im Stadion die Daumen.
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