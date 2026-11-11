Brasilien verhängt Millionenstrafe gegen Meta

Nach seiner Niederlage in der ersten Runde hatte Lulas Wahlkampfteam die Kampagne des linksgerichteten Amtsinhabers neu ausgerichtet und verstärkt auf Online-Dienste gesetzt. Der Staatschef setzte sich daraufhin in der Stichwahl knapp gegen Flávio Bolsonaro durch und sicherte sich eine weitere Amtszeit. Der 45-jährige Bolsonaro ist der Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro.