Brasilien verhängt Millionenstrafe gegen Meta

Brasiliens Justiz hat eine hohe Geldstrafe gegen Meta verhängt. Der US-Technologiekonzern hatte ihrer Ansicht nach während des Präsidentschaftswahlkampfs eine Anordnung zur Gleichbehandlung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und dessen Rivalen Flávio Bolsonaro auf seinen Plattformen nicht befolgt.
Das brasilianische Wahlgericht verhängte daher am Dienstag eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro. Eine Einmischung in den Wahlkampf zugunsten des rechten Kandidaten Flávio Bolsonaro, wie sie das Wahlteam Lulas angeprangert hatte, stellte das Gericht allerdings nicht fest.
Lulas Wahlkampfteam hatte im Oktober beim Wahlgericht eine Beschwerde gegen Meta wegen einer mutmaßlichen Blockade seiner Inhalte in den Online-Diensten des Konzerns eingereicht. Das Gericht wies die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp an, beide Kandidaten gleichzubehandeln und drohte bei einem Verstoß mit einer Strafe von täglich 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro).
Lula setzte sich in Stichwahl durch
Meta wies die Vorwürfe zurück und sprach von technischen Problemen. Später betonte der US-Konzern, er habe die vom Wahlgericht geforderten Maßnahmen umgesetzt.
Nach seiner Niederlage in der ersten Runde hatte Lulas Wahlkampfteam die Kampagne des linksgerichteten Amtsinhabers neu ausgerichtet und verstärkt auf Online-Dienste gesetzt. Der Staatschef setzte sich daraufhin in der Stichwahl knapp gegen Flávio Bolsonaro durch und sicherte sich eine weitere Amtszeit. Der 45-jährige Bolsonaro ist der Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.