Bernd Wiesberger greift in Dubai nach PGA-Ticket

Beim Finale der DP World Tour misst sich Bernd Wiesberger in Dubai noch einmal mit Golfstars wie Rory McIlroy, Jon Rahm oder Patrick Reed. Zugleich spielt der Burgenländer ab Donnerstag nicht nur um üppiges Preisgeld, sondern auch um eines von zehn Tickets für die PGA-Tour. Diese gehen an die in der Jahreswertung zehn bestplatzierten Profis, die noch keine PGA-Spielberechtigung besitzen. Wiesberger ist im „Race to Dubai“ derzeit Elfter, aber in der „Ticket-Wertung“ Siebenter.
Der ÖGV-Golfer ist formstark nach Dubai gereist: Im ersten Play-off-Turnier in Abu Dhabi vergangene Woche kam Wiesberger auf Rang fünf. Neben einem Scheck über rund 288.000 Euro brachte das auch wichtige Punkte fürs Ranking. Der 41-Jährige sah im Emirat „viel Gutes, ein paar schwächere Schläge, aber ich habe bis zum Schluss alles gegeben“, lautete seine persönliche Bilanz. Den Sieg sicherte sich Rahm vor dem Engländer Tyrrell Hatton und McIlroy. Mit Hatton bestreitet der Österreicher am Donnerstag die erste Runde.
50er-Feld und kein Cut beim Saisonfinale
In den Jumeirah Golf Estates von Dubai lochen nur 50 Golfer um die zehn Millionen Dollar Preisgeld, einen Cut gibt es nicht. Der Sieger nach vier Runden kassiert drei Millionen. An die Top 10 in der Jahreswertung werden noch einmal zusätzlich sechs Millionen Dollar ausgeschüttet. Wiesberger fehlt hier noch ein Platz, um auch da mitnaschen zu können. Im Vorjahr triumphierte Matt Fitzpatrick im Stechen gegen McIlroy. Im Gegensatz zum Nordiren, der im Race to Dubai derzeit auf Rang zwei hinter dem Spanier Eugenio Chacarra liegt und seinen fünften Gesamtsieg in Serie anpeilt, verzichtet der Engländer diesmal aber auf einen Start.
Wiesberger kann jedenfalls bereits jetzt auf eine Topsaison zurückblicken. Höhepunkt war der Sieg in Shanghai, sein neunter auf der Tour. Hinzu kommen vier Top-5-Plätze, darunter Rang vier beim Heimturnier in Kitzbühel. Die gute Arbeit wurde heuer bisher mit mehr als 1,4 Millionen Euro an Preisgeldern belohnt. Die Krönung wäre nun die Spielberechtigung für die PGA-Tour. Sollte dies gelingen, gilt ein Pendeln des Oberwarters zwischen den beiden stärksten Golfserien der Welt – im Gegensatz zu einem Umzug in die USA – als am wahrscheinlichsten.
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