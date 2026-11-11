Bernd Wiesberger greift in Dubai nach PGA-Ticket

50er-Feld und kein Cut beim Saisonfinale

In den Jumeirah Golf Estates von Dubai lochen nur 50 Golfer um die zehn Millionen Dollar Preisgeld, einen Cut gibt es nicht. Der Sieger nach vier Runden kassiert drei Millionen. An die Top 10 in der Jahreswertung werden noch einmal zusätzlich sechs Millionen Dollar ausgeschüttet. Wiesberger fehlt hier noch ein Platz, um auch da mitnaschen zu können. Im Vorjahr triumphierte Matt Fitzpatrick im Stechen gegen McIlroy. Im Gegensatz zum Nordiren, der im Race to Dubai derzeit auf Rang zwei hinter dem Spanier Eugenio Chacarra liegt und seinen fünften Gesamtsieg in Serie anpeilt, verzichtet der Engländer diesmal aber auf einen Start.