Erstmals Schadenersatz für non-binäre Person

Das Urteil – und Tipp für Unternehmen

Der Telekomanbieter wurde zu einer Schadensersatzzahlung von 500 Euro verurteilt, da Diskriminierung wegen des Geschlechts vorliege. Um Diskriminierung zu vermeiden, empfiehlt der Klagsverband den Unternehmen, auf die Erhebung von Daten zur Geschlechtsidentität zu verzichten, wenn diese Angabe nicht notwendig sei. Eine neutrale Anrede wie beispielsweise „Guten Tag Vorname Nachname“ wäre die bessere Möglichkeit, so der Klagsverband.