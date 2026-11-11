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Heftige Aussagen

TV-Eklat um Aryna Sabalenka: „Schaut, schaut, …“

Tennis
11.11.2026 09:24
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka(Bild: AFP/WANG ZHAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Brisanter Zwischenfall am Rande der WTA-Finals in Indian Wells. Ein Journalist hat bei einer TV-Übertragung offenbar nicht bemerkt, dass sein Mikrofon noch eingeschaltet war und mit einer heftigen Aussage zu Tennis-Ass Aryna Sabalenka für Aufregung gesorgt. 

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Ereignet hat sich der Zwischenfall vor dem Match von Sabalenka gegen Karolina Muchova. Als die Belarussin beim Einspielen von den TV-Kameras eingefangen wurde, warf sie diesen einen Luftkuss zu. Dann kam es zum Eklat.

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Denn plötzlich war bei der Übertragung die Stimme eines Mannes im Hintergrund zu hören. Der Mitarbeiter hatte offenbar nicht bemerkt, dass sein Mikrofon an war. „Schaut, schaut, schaut, sie ist schrecklich“, war deutlich zu hören. 

Programmdirektor findet klare Worte
Ein Zuschauer zeichnete den Zwischenfall auf und verbreitete die Szene in den sozialen Netzwerken. Die Empörung der Fans ließ nicht lange auf sich warten. Der Sender musste reagieren. Florent Houzot, Programmdirektor von „Bein Sports France“, fand öffentlich klare Worte: „Ich bedauere die Äußerungen, die am Abend während der Übertragung der WTA Finals live gesendet wurden, und verurteile sie aufs Schärfste.“

Für den Sender zusätzlich brisant: Erst neulich hat man einen mehrjährigen Vertrag zur Übertragung der ATP-Tour in Frankreich verkündet. „Ich bekräftige unser Engagement für einen respektvollen Umgang mit allen Sportlern und Mitwirkenden in unseren Sendungen“, stellt Houzot deshalb klar. 

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