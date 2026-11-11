TV-Eklat um Aryna Sabalenka: „Schaut, schaut, …“

Programmdirektor findet klare Worte

Ein Zuschauer zeichnete den Zwischenfall auf und verbreitete die Szene in den sozialen Netzwerken. Die Empörung der Fans ließ nicht lange auf sich warten. Der Sender musste reagieren. Florent Houzot, Programmdirektor von „Bein Sports France“, fand öffentlich klare Worte: „Ich bedauere die Äußerungen, die am Abend während der Übertragung der WTA Finals live gesendet wurden, und verurteile sie aufs Schärfste.“