Junge kommen in Welt, die Frage-Antwort-Spiel ist

Verlust von Kulturtechniken

Dieser Prozess habe nur reifen können, „solange wir nicht jederzeit in jedem Moment auf jede Frage eine Antwort hatten“. In der Bildung gebe es heute schon das Problem, dass „Kinder nicht mehr verstehen, wozu sie etwas lernen sollen“, mahnte Precht an. Sie müssten nur noch elementar lesen lernen, sodass sie die Antworten der KI verstehen.