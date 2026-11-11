Kasper verliert bei Comeback mit Detroit Red Wings

Der Kärntner Marco Kasper hat nach fast sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegeben, mit den Detroit Red Wings aber die nächste Niederlage einstecken müssen. Die Red Wings kassierten am Dienstag mit einem 2:3 bei den St. Louis Blues die vierte Niederlage in Folge.